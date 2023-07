Amstetten sucht den nächsten Zentrumsakteur

Fünf Abgänge stehen bisher sechs Zugängen gegenüber. Der SKU Amstetten war bisher schon aktiv auf dem Transfermarkt. Dabei muss jeder Neuzugang sitzen. „Mit den Mitteln die wir haben, muss jeder Neuzugang gut überlegt werden“, erklärt Trainer Jochen Fallmann. Ein kurzer Überblick zur aktuellen Kadersituation. TorDer von Hartberg ausgeliehene U21-Teamkeeper Elias Scherf wird ein weiteres Jahr von den Steirern ausgeliehen. Trainer Jochen Fallmann sprach von einer anderen Vorgehensweise, als zur Vorsaison: „Mit Sicherheit werden wir eine Nummer eins festlegen. Somit kommt es zum Zweikampf zwischen Dennis Verwüster und Scherf. AbwehrKapitän Lukas Deinhofer hing den Profifußball an den Nagel und wechselte in die Gebietsliga zu Euratsfeld. Langzeit-Backup Stefan Goldnagl versucht sein Glück beim Absteiger Vorwärts Steyr. Die Abwehr steht aber mit Marco Stark, Sebastian Dirnberger und Philipp Offenthaler. Auf der Außenverteidigerposition agieren Daniel Rosenbichler, Sebastian Kapsamer und Can Kurt.

Mit Silivo Apollonio trainiert ein weiterer Rechtsverteidiger mit. Der St. Valentiner agierte zuletzt bei Vorwärts Steyr. „Er würde in unser Anforderungsprofil reinpassen. Auf jeden Fall ist er auf Probe da“, sagt Fallmann. Im Optimalfall soll hier noch ein zusätzlicher Zentrumsspieler dazukommen. „Am Besten ein Spieler, der sowohl Innen- als auch im Mittelfeldzentrum agieren kann“, beschreibt Fallmann seinen Wunsch. MittelfeldDer größte Umbruch erfolgte im Mittelfeld der Mostviertler. Nach den Abgängen von Peter Tschernegg und Arne Ammerer wurde drastisch verjüngt. Niels Hahn kam von Young Violets. Zudem wird Marco Sulzner als Kooperationsspieler vom LASK Linz bei den Amstettnern agieren. Auch Dominik Weixelbraun wird weiterhin für den SKU auflaufen. Neuzugang Burak Yilmaz soll als neuer Dreh- und Angelpunkt fungieren. SturmDen größten Aderlass mussten die Amstettner im Sturm hinnehmen. Top-Torjäger Stefan Feiertag verließ den SKU zum Aufsteiger Blau Weiß Linz. Damit verloren die Amstettner 15 Tore auf einen Schlag. „Uns sind immer die besten Torschützen abhanden gekommen und wir haben immer wieder neue Lösungen gefunden“, gibt sich Fallmann zuversichtlich. Gegen Blau Weiß Linz war mit Marcel Monsberger die Lösung schon da.

Der 22-Jährige spielte zuletzt beim FAC. Sein Vertrag lief jedoch aus und er war somit ablösefrei. Gegen Linz zeigte er bereits sein Können. „Er hat auf jeden Fall das Potenzial und wir mit Sicherheit die richtige Spielweise für ihn. Marcel muss nun nur sein Potenzial ausschöpfen“, sagt Fallmann über den Neuzugang. Somit komplettiert er die Sturmreihe mit den weiteren Neuzugängen Tobias Pellegrini und Jan-Sebastian Koppensteiner.

„Das Budget ist damit einmal ausgeschöpft. Ein Zentrumsspieler, der Abwehr und Mittelfeld abdecken kann, wäre noch optimal. Sonst steht einmal der Kader“, sagt Jochen Fallmann abschließend.