Amstetten verpflichtet zwei Routiniers

An Kaderveränderungen hat Clubmanager Christoph Brunnauer schon seit ein paar Wochen gedacht. Nun ziehen die Mostviertler, auch aufgrund der prekäre Lage, die Veränderungen schon vor der Winterpause durch. Und dabei setzt der SKU Amstetten auf Erfahrung. Zum einem der Schweizer Nico Andermatt. Der 27-Jährige durchlief den Nachwuchs des FC Zürich und agierte zueltzt bei deutschen Drittligisten SpVgg Bayreuth. Seit Sommer ist der zentrale Mittelfelspieler vereinslos und soll nun dem SKU im Mittelfeld helfen.

Internationale Erfahrung

Noch bekannter ist der zweite Neuzugang. Fabian Miesenbäck kickte zuletzt in der Bundesliga bei Austria Klagenfurt. Der 30-jährige Kärntner hat neben Stationen in Mattersburg und Wiener Neustadt auch in der Saison 2018/2019 bei Spartak Trnava verbracht. Bei den Slowaken kam er auch im Europacup zum Einsatz. Die zwei Neuzgänge sollen den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Die Neuzugänge sind sehr zur Freude von Trainer Patrick Enengl: „Mit Nico und Fabian stoßen zwei erfahrene Spieler mit Führungsqualitäten zu uns. Sie haben in der Länderspielpause bei den Trainings sofort überzeugt und verstärken unser Team.“