Bei Amstetten lässt ein Sieg weiter auf sich warten

FAC - Amstetten 0:0. Eine lange Eingewöhnungsphase hatten die Amstettner Neuzugänge Nicolas Andermatt und Fabian Miesenböck nicht. Gleich gegen den FAC mussten die Beiden ins kalte Wasser springen. Die Anfangsminuten gehörten aber den Heimischen. Bereits in der vierten Minute tauchte Nermin Haljeta gefährlich vor dem Mostviertler Gehäuse auf. Der Stürmer kam nicht ganz an die Flanke von Flavio Dos Santos heran. Die Mostviertler klopften nach einer Standardsituation gefährich am Wiener Gehäuse an. Doch der Kopfball von Marcel Monsberger wurde zur leichten Fangübung für Simon Spari. Danach waren wieder die Wiener am Drücker. Bei einer abgerissenen Flanke von Paoliono Berataccini hatte Elais Scherf seine liebe Mühe. Kurz darauf hatte der Keeper Glück, dass Benjamin Wallquist einen unterlaufenen Flankenball nicht im Tor unterbrachte.

Standards als gefährlichste Waffe

Schön langsam neutralisierten sich beide Mannschaften. Gefahr ging fast nur mehr von Standardsituationen aus. So auch in der 38. Minute bei einem Corner des FAC war das Getümmel groß. Am Ende hechtete SKU-Schlussmann Elias Scherf zum Ball und hielt die Null fest. Mit dem Unentschieden gingen auch beide Mannschaften in die Kabinen.

Aluminium im Mittelpunkt

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Wiener, die zur ersten Möglichkeit kamen. Aus einem Konter tauchte Flavio Dos Santos gefährlich vor dem Gehäuse auf. Seinen Schauss auf das kurze Eck parierte Scherf zur Ecke, die Nichts einbrachte. Pech hatte auf der Gegenseite hatte Dominik Starkl. Sein Kracher von der Strafraumgrenze knallte an die Querlatte. Doch auch die Wiener verzeichneten einen Aluminiumtreffer. Nur wenige Augenblcike später traf Oluwaseun Adewumi ebenfalls die Querlatte. Die beiden Mannschaften egalisierten sich fortan im Mittelfeld. Erst in der 71. Minute hatte Elias Scherf wieder etwas zu tun. Der Distanzkracher war für den SKU-Keeper eine Fangübung.

Wiener dem Führungstreffer näher

Und Scherf war für die letzte Viertelstunde warmgeschossen. Auch ein Versuch von Felix Seiwald war kein Problem für den Mostviertler Schlussmann. Die Wiener versuchten es weiterhin aus der Distanz und fanden dabei in Scherf ihren Meister. Für die letzten fünf Minuten zeigte Enengl zumindest nominiell risikofreudiger. Angreifer Tobias Pelligrini kam für Außenverteidiger Silvio Apollonio in die Partie. Doch am Ende besetzte er die gleiche Position. Der FAC hatte nach einem Eckball in der Nachspielzeit nochmals die Chance zum Siegestreffer, doch zunächst klärte Julian Tomka und der Nachschuss ging deutlich neben das Tor.

Statistik:

FAC WIEN – SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 0:0 (0:0).

FAC: Spari; Maier, Becirovic, Wallquist; Dos Santos, Krasniqi, Bertaccini (72. Grimbs), Seiwald; Woudstra, Haljeta (59. Smrcka), Adweumi.

Amstetten: Scherf; Apollonio (84. Pelligrini), Dirnberger, Tomka, Offenthaler, Yilmaz; Andermatt (90. Sulzner), Hahn; Starkl, Miesenböck (65. Toro); Monsberger (65. Kadlec).

FAC-Platz, 350 Zuschauer, Schiedsrichter Florian Leitner.