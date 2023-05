Carlson bleibt bis 2026 beim SKN

Der St. Pöltner Kader für die kommende Saison nimmt Formen an. Wenige Tage nach der Verlängerung mit dem bewährten Torhüter-Trio (Franz Stolz bis Sommer 2026, Thomas Turner, Pirmin Strasser/jeweils bis 2025) brachte Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff die nächste wichtige Personalie unter Dach und Fach. Außenverteidiger Dirk Carlson — im Winter von ADO Den Haag ausgeliehen — wird fix verpflichtet, bleibt bis 2026 in der NÖ-Metropole.

Vielseitigkeit als Trumpf

Ein Coup, der Jan Schlaudraff mächtig freut. „Dirk hat vom ersten Tag an nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bewiesen, dass er perfekt in unser Anforderungsprofil passt“, unterstreicht der Deutsche. Was Carlson auszeichnet: „Er kann drei Positionen abdecken – wir sind überzeugt davon, dass er uns helfen wird, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Wir freuen uns sehr über sein Commitment zu diesem Projekt.“

Der 44-fache luxemburgische International kam bei den Wölfen auf der linken Außenbahn zum Einsatz und etablierte sich auf Anhieb als Stammkraft.