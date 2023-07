Cup-Generalprobe in Klagenfurt

Mit einem Probegalopp in Kärnten - gegen Bundesligist Klagenfurt am Samstag (15 Uhr) - biegen die Wölfe auf die letzten Meter der Vorbereitung, ehe es am 21. Juli in der ersten Cuprunde zum Team Wr. Linien/Elektra geht. Kurz vorm Pflichtspielstart ist die St. Pöltner Kaderplanung zwar auf der Zielgeraden, aber noch nicht abgeschlossen. Am Montag kam erst mal ein weitererer Abgang dazu: Yacouba Silue bricht seine Zelte in der NÖ-Landeshauptstadt ab und übersiedelt ins serbische Oberhaus. Der Angreifer (fünf Tore in 27 Zweitligaspielern im Vorjahr) wechselt zum FK Mladost Luccani. „Über die Ablöse wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart“, teilte der SKN mit. Sprich: Ganz umsonst wird der 21-jährige Ivorer St. Pölten nicht verlassen haben. Nur mehr Rio Nitta ist von der Sturmbesetzung der Vorsaison im Kader.

Damit gibt's einen Grund mehr, dass das Transferkarussell noch mal Schwung aufnimmt. Mittelfeldyoungster Marcel Pemmer wurde an Krems abgegeben, soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. Und mit dem Deutschen Stefan Thesker (32) kam der gewünschte Routinier für die Defensive an Bord.

Nicht nur am Platz ist er qualitativ top - sondern auch menschlich passt Stefan richtig gut hierher! Tino Wawra über Stefan Thesken

Der 1,90-Meter-Mann sammelte jede Menge Profierfahrung in Deutschland wie auch in der niederländischen Ehrendivision, kickte zuletzt in Liga zwei bei Holstein Kiel. Mit David Riegler, Christian Ramsebner und Dirk Carlson gibt's drei hochkarätige Konkurrenten um ein Stammleiberl in der Dreierkette. Souleymane Kone dürfte somit keine Zukunft mehr beim SKN haben.

Nutz nützt nur auf lange Sicht

Das ohnehin schon stark besetzte Zentrum soll ebenfalls noch aufgehübscht werden. Der SKN steht nämlich kurz vor der Verpflichtung von Stefan Nutz. Der 31-jährige Spielmacher ist aber eher als Option für das Frühjahr zu sehen, riss sich der Rieder doch im März das Kreuzband. „Wir sind in den Verhandlungen relativ weit“, bestätigt Wawra, der damit rechnet, dass Nutz im September oder Oktober ins Mannschaftstraining einsteigen könnte. „Wirklich spielen könnte er vermutlich erst im Frühjahr, aber es geht auch darum, dass ihn die Konkurrenz nicht holt“, blinzelt Wawra wohl Richtung Graz. Beim GAK soll Nutz nämlich auch auf dem Wunschzettel stehen. 222 Bundesligapartien (27 Tore) finden sich in der Vita des Regisseurs, der – wie so viele SKN-Kicker – bei Frank Schreiers Agentur „More than Sports“ unter Vertrag steht.

Ritzmaier weiß, was die Wölfe wünschen

Nutz wäre der nächste Kracher nach Marcel Ritzmaier. Der 30-Jährige stiegt mit Sandhausen aus der zweiten deutschen Liga ab, hat aber international schon gezeigt, dass er die „Zehnerrolle“ ausfüllen kann (PSV Eindhoven, WAC, Barnsley in England, Rapid,...). 19 Europa-League-Partien hat der gebürtige Steirer in den Beinen. Sportdirektor Wawra: „Bei Marcel bekommen wir nochmals richtig Qualität im Offensivbereich dazu, man braucht sich nur seine Vita ansehen. Ich freue mich riesig, dass wir ihn überzeugen konnten, den Weg mit uns zumindest in den nächsten zwei Jahren mitzugehen. In den ersten Gesprächen habe ich sofort gemerkt, dass er sehr gut hierher passt. Sowohl sportlich als auch charakterlich. Auch bei Standards und Abschlüssen aus der Ferne werden wir durch ihn noch besser.“ Ritzmaier weiß, was man beim SKN gerne hört: „Das Gesamtpaket aus Mannschaft, Infrastruktur und dem großen Ziel Bundesliga war für mich am Ende ausschlaggebend für meine Entscheidung.“

Keinen Stress hat Wawra bei der Verpflichtung eines weiteren, jungen Stürmers. „Es kann sein, dass da ein Spieler aus Wolfsburg kommt“, hofft der neue Sportdirektor nun doch auf Unterstützung vom Kooperationsverein.