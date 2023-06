Das Endspiel um den Klassenerhalt

Das große Zittern beginnt. Rapid II und die Young Violets stehen als Absteiger aus der 2. Liga fest. Ein Abstiegsplatz ist noch zu vergeben. Entweder die Admira oder Vorwärts Steyr wird es treffen. Und da kommt es am Sonntag ausgerechnet zum direkten Duell der beiden Mannschaften. Den Südstädtern reicht ein Punkt, um den Klassenerhalt zu fixieren. Die Oberösterreicher müssen gewinnen, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Ein Spiel entscheidet darüber, was mit der Admira passiert. So brutal ist der Fußball.

Brutal wird auch das Spiel gegen Steyr werden. Wie geht man als Trainer in so ein Spiel hinein? „Du brauchst nichts runterspielen, jeder weiß, um was es geht. Wir haben es in den letzten Spielen verpasst, den Klassenerhalt früher zu fixieren. Wir sind aber trotzdem noch in einer guten Ausgangsposition, weil wir es selber in der Hand haben“, stellt Interimscoach Tommy Wright klar, dass sein Team mit einem Punktgewinn die Liga hält.

Ein fußballerischer Leckerbissen wird im 2. Liga-Abstiegskampf keiner zu erwarten sein. Die klassischen Fußballtugenden werden den Ausschlag geben. „Den Kampf müssen wir annehmen“, unterstreicht Wright, der sich vor allem von den Fans eine große Unterstützung erwartet. Denn dass es zu Hause um den Ligaverbleib geht, sieht Wright als weiteren Vorteil gegenüber den Oberösterreichern.

Logisch, dass sich Wright im Vorfeld auch mit dem österreichischen Abstiegsspezialisten und Ex-Admira-Trainer Klaus Schmidt austauschte. „Da werden noch ein paar Telefonate folgen.“ Beim Stimmungscheck ortet Wright vor dem Endspiel eine gute Basis. „Die Enttäuschung gehört nach dem 0:0 bei den Young Violets dazu“, bekräftigt Wright. Der will aus der Situation aber auch das Positive sehen, weil kein anderes Ergebnis die Admira-Abstiegsfrage beeinflussen kann.