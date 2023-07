Das Jahr der Entscheidung für Dominik Weixelbraun

Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite landete ein Klärungsversuch bei Dominik Weixelbraun. Der Flügelspieler nahm sich den Ball mit und schlenzte das Spielgerät überlegt ins linke untere Eck. Mit diesem Treffer in der 24. Minute brachte der Kirchberger den SKU Amstetten in der ersten Cup-Runde gegen den Kremser SC auf die Siegerstraße. Letzten Endes gewannen die Mostviertler 3:2. Es war der erste Erfolg in Weixelbrauns gerade beginnender zweiter Saison beim Amstetten. Ein Gespräch mit dem 19-Jährigen zum Saisonauftakt in der Zweiten Liga gegen den GAK über ...

... die Frühjahrssaison: „Die Rückrunde war hart für mich. Ich hab' den Präsenzdienst beim Bundesheer abgeleistet. Zwar in Amstetten, aber ich musste trotzdem jeden Tag um 5 Uhr auf, dann war am Nachmittag Training, am Wochenende Spiel. Das war eine Doppelbelastung, die sich auch auf meine Leistungen ausgewirkt hat. Seit Juli habe ich wieder vollen Fokus auf den Fußball, das tut mir sehr gut. Ich habe wieder mehr Zeit für Einheiten in der Kraftkammer, aber auch für Regeneration. Das ist wichtig. Dieses Jahr geht es um vieles bei mir, entscheidet sich vieles für die Zukunft. Ich habe ein Jahr verlängert bei Amstetten. Das Miteinander hier ist einfach top, gefällt mir. Es ist wichtig, dass ich meine Leistungen bringe. Ich will möglichst viel Spielzeit bekommen, mehr Scorerpunkte sammeln.“

... die durchwachsenen Leistungen in der Rückrunde: „Es waren schon gute Leistungen dabei. Aber bei einem Stürmer geht es nun einmal um Tore und Assists. Das war im Frühjahr einfach zu wenig (kein Tor; Anm.). Die Leistungen auf dem Platz haben an sich gepasst, der Trainer hat mir auch viel Spielzeit gegeben, aber ich möchte mich da deutlich steigern. Es wird, wie schon gesagt, ein wichtiges Jahr für mich, wo sich für die Zukunft viel entscheidet.“

... die starke Vorbereitung: „Die Vorbereitung ist für mich richtig gut gelaufen, ich habe in fünf Partien vier Scorerpunkte (3 Tore, 1 Assist; Anm.) gemacht. Generell waren unsere Leistungen bis auf das Spiel gegen die LASK Amateure richtig gut. Da könnte viel herausschauen heuer. Das zeigt mir auch, dass es die richtige Entscheidung war, bei Amstetten zu bleiben.“

... den Saisonauftakt mit Duellen gegen den GAK und dann alle drei Aufsteiger zum Start: „Die ersten Runden werden sehr spannend werden. Gegen alle drei Aufsteiger zu starten, ist nicht der angenehmste Auftakt. Du weißt noch nicht so recht, woran du bist, darfst die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Im Endeffekt müssen wir aber auf uns selbst schauen, mit dem nötigen Respekt in die Spiele gehen. Dann wird etwas gutes dabei herauskommen. Rang fünf in der Vorsaison war richtig gut. Das ist für uns heuer auf jeden Fall wieder drin, wenn wir die Leistung auf den Platz bekommen.“

Foto: NÖN, Raimund Bauer

... persönliche Ziele: „Im individuellen Bereich kann man sich laufend verbessern. Darum nutze ich die Zeit, die ich jetzt wieder habe, um genau daran zu arbeiten, körperlich und im Ausdauerbereich stärker zu werden, alles zu verbessern. Und das wichtigste ist natürlich, dass ich fit bleibe.“

... die Konkurrenz in der Offensive: „Es gibt viele starke Offensivspieler bei uns. Ob Monsberger, Pellegrini, Yilmaz oder Starkl - da ist schon viel Qualität da. Ziel ist für mich, konstant meine Leistung zu bringen, sodass an mir kein Weg vorbeiführt. Ich will Stammspieler werden. Konkurrenz gibt's immer, aber die sorgt ja auch dafür, dass du besser wirst.“