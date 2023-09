Der Trainereffekt blieb zwar aus, dennoch pickte Neo-Coach Patrick Enengl die positiven Punkte aus der 0:1-Niederlage gegen Dornbirn heraus. „Wir haben sehr stark in die Partie gefunden. Leider haben wir die Chancen, wie aus einem Elfmeter, liegen gelassen“, ärgerte sich Enengl. Als dann noch in der zweiten Halbzeit die Dornbirner laut Trainer aus dem „Nichts“ den Treffer erzielten, ging der Negativlauf weiter.

„Es tut natürlich richtig weh, dass wir ohne Zählbares heimfahren mussten. Vor allem, weil wir wirklich schon positive Ansätze zeigten. Am Ende zählen aber die Punkte“, sagte Patrick Enengl. Trotz der Niederlage zeigte sich der Neo-Trainer nach den ersten Tagen auch zuversichtlich. „Die Mannschaft hatte vom ersten Tag an eine positive Energie. Auch gegen Dornbirn waren schon erste Automatismen zu sehen, die wir an drei Tagen erarbeitet haben“, erklärte Enengl.

„Alle müssen vom Gleichen reden“

Auch mit dem derzeitigen Kader ist Enengl überzeugt, die Wende zu schaffen. „Grundsätzlich haben wir einen breiten Kader, der für den Klassenerhalt reichen sollte. Trotzdem braucht es Unterschiedsspieler wie Marco Stark oder Dominik Starkl. Wenn sie fehlen, wird es schwerer für uns“, sagte Enengl. Warum der Trainer gerade die beiden Akteure erwähnt?

Beide fehlten beim Gastspiel in Dornbirn. Kapitän und Innenverteidiger Stark sah nach Spielende gegen den SKN St. Pölten die Rote Karte und fehlte damit gesperrt (nur ein Spiel Sperre). Dominik Starkl wurde vor der Reise nach Vorarlberg krank und musste passen. Der Anfang war jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt. Wie es Enengl in den nächsten Wochen verändern möchte? „Wir werden nicht von heute auf morgen Wunder bewirken können. Aber die ersten Ansätze sind da. Wichtig ist, dass wir alle vom Gleichen reden, dann finden wir wieder in die Erfolgsspur zurück“, sagte Enengl. Auf die Frage, ob er sich bei seinem Engagement um die Schwierigkeit der Aufgabe bewusst war, zeigte sich Enengl bekräftigt: „Natürlich habe ich reflektiert. Beim LASK habe ich sechs Jahre gearbeitet und auch alles gehabt. Und mir war die Schwierigkeit der Aufgabe in Amstetten bewusst. Aber ich denke, wir haben hier auch Möglichkeiten, dass wir aus dieser Lage wieder herauskommen und den Klassenerhalt schaffen werden.“