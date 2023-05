Die Suche nach dem Mut hat begonnen

Direkt nach der bitteren Schlappe wusste SKU-Trainer Jochen Fallmann nur eines zu sagen: „Wir haben verdient und auch in dieser Höhe verloren.“ Die Vorstellung seiner Mannschaft beim Heimspiel sorgte für viele Fragezeichen. Zunächst war es noch Keeper Elias Scherf, der die Heimischen lange Zeit im Spiel hielt.

„Ich habe gehofft, wir kommen noch mit einem 0:0 in die Pause, damit wir ein paar Dinge ändern können. Mit dem 0:1 waren wir dann noch gut bedient“, analysiert Fallmann. Auch nach der Pause wirkte der Auftritt der Amstettner kraftlos. Es schien, als wäre kurz vor Saisonende die Luft heraußen.

Ein Umstand, den Fallmann nicht nachvollziehen kann: „Gerade jetzt können wir befreit aufspielen“, und fügt hinzu: „Es hört sich bei einer 0:4-Niederlage blöd an, aber im Spiel gegen den Ball hat es gepasst, nur mit dem Ball waren wir mutlos. Wir haben nicht die Dinge gemacht, die wir unter der Woche besprochen hatten.“

So folgte in der zweiten Hälfte eine Demontage. Erst in den letzten zehn Minuten der Partie hatten die Heimischen Chancen auf einen Treffer. Die größte Möglichkeit hatte da Stefan Feiertag, der alleinstehend an Vienna-Torwart Andras Lukse scheiterte. „Das ist ja bezeichnend, dass wir erst in der Schlussphase zu unseren Möglichkeiten gekommen sind“, bekräftigt Fallmann.

Viele Gespräche, um aufzuarbeiten

Auch wenn die Amstettner mit 40 Punkten schon im oberen gesicherten Mittelfeld angekommen sind, will sich Trainer Fallmann nicht zufrieden geben und noch das Maximum aus der restlichen Saison herausholen. „Wir werden unter der Woche Gespräche führen und der schwachen Leistung auf den Grund gehen. So dürfen wir uns in Zukunft nicht präsentieren. Anscheinend haben wir zwei Gesichter. Das Gesicht gegen die Vienna war das Unschöne“, sagt Fallmann.

Die Planungen für die nahe Zukunft schreiten beim SKU weiter voran. Nachdem die Verträge von Philipp Offenthaler und Can Kurt für weitere zwei Jahre (bis 2025) verlängert wurden, gestaltet sich die Suche für potenzielle Neuzugänge als Geduldsspiel.

„Wir führen bereits viele Gespräche, doch spruchreif ist noch nichts. Die paar Patronen, die wir am Transfermarkt zur Verfügung haben, müssen sitzen“, sagt Fallmann. Der Trainer geht davon aus, dass zum Start der Vorbereitung für die neue Saison noch nicht alle Spieler an Bord sein werden, sondern es sich bis zum Meisterschaftsstart hinziehen wird. Ein arbeitsreicher Sommer wartet.