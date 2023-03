Doppelter Rückenwind für SKN-Überflieger

Gerade einmal 22,8 Jahre war die St. Pöltner Anfangsformation gegen Liefering –und präsentierte sich dennoch abgezockt wie eine Truppe voller Routiniers. Mit dem 2:0 gegen die Jungbullen kehrten die Wölfe wieder retour auf die Erfolgsspur. Der einzige Wermutstropfen: Karim Conté, der vor der Abwehr wieder ein enormes Pensum abspulte, wird den Niederösterreichern kommende Woche fehlen. Er kassierte seine fünfte Gelb und muss ein Spiel pausieren.

Abwehrbollwerk und Super-Joker

Einmal mehr stand die St. Pöltner Abwehr bombensicher. „Unsere Zu-Null-Spiele sind kein Zufall“, hält Cheftrainer Stephan Helm fest. „Alle arbeiten daran, das Tor zu verteidigen.“ Es war übrigens das elfte SKN-Spiel in dieser Saison mit „Clean Sheet“, 17 Gegentreffer sind Liga-Bestwert. Und unterstreichen, dass St. Pölten gekommen ist, um oben zu bleiben. Nicht von ungefähr heißt‘s im US-Sport, dass die Defensive Titel gewinnt. Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die Joker: Ulysses Llanez ist ohnehin Spezialist für Tore als Wechselspieler (vier Treffer in der laufenden Saison), auch Luis Hartwig netzte. Der Bochum-Leihgabe gelang der erste Treffer im Frühjahr. Saisontor Nummer neun für Hartwig, der seine 306 Pflichtspielminuten währende Durststrecke beendet hat.

Offensive abseits des Rasens

Als Titelfavorit sieht man sich beim SKN nach wie vor nicht. Doch abseits des Grüns gehen die St. Pöltner in die Offensive. Die Wölfe bekommen sozusagen doppelten Rückenwind.

Der VfL Wolfsburg investiert mehr als bisher in die „Filiale“ an der Traisen. Wie viel mehr? Das wurde nicht öffentlich. Man wolle eine „zukunftsfähige Perspektive“ schaffen, teilen die beiden Klubs mit. Damit sollte die Lizenz – die erstinstanzliche Entscheidung wird für Anfang April erwartet – keine Hürde für die St. Pöltner werden. Als Schnittstelle zwischen dem SKN und den Deutschen fungiert Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff – er wird dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den beiden Vereinen stimmt. Das gemeinsame Ziel ist der baldige Aufstieg in die Bundesliga, „damit die bestmögliche Talententwicklung gewährleistet werden kann.“ Schlaudraff wird also vor allem Verbindungsmann nach Wolfsburg sein – und da kommt eine weitere Personalie ins Spiel

Der neue Sportdirektor: Er kommt vom Aufstiegskonkurrenten Blau-Weiß Linz, gilt als Architekt des Teams. Tino Wawra soll sein geschicktes Händchen bei der Kaderplanung ab Sommer in St. Pölten unter Beweis stellen. Der SKN will den Deal unter Verweis auf Wawras laufenden Vertrag bei den Oberösterreichern noch nicht bestätigen. Der 43-Jährige selbst hat nach vier Saisonen jedoch längst sein „neues berufliches Projekt“ enthüllt. Und das heißt SKN St. Pölten. „Ich will mich als längst noch nicht fertiger Sportdirektor in einem Top Umfeld weiterentwickeln und bekomme dazu auch die Unterstützung eines deutschen Bundesliga-Klubs“, möchte der ehemalige Profi-Kicker (Ried, Gratkorn, Blau-Weiß Linz) den nächsten Schritt wagen.

