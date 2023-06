Drei Spieler im Fokus der Admira

Ein Königreich für einen Stürmer. Denn in der abgelaufenen Saison war Angelo Gattermayer als Flügelspieler mit sechs Toren der beste Torschütze in der 2. Liga der Admira. Kein Wunder, dass gleich zwei Stürmer mit der Admira in Verbindung gebracht werden. Einerseits Albin Gashi, dessen Vertrag in Horn ausgelaufen ist — er wäre ablösefrei zu haben. Und dann wäre da Seifedin Chabbi, der nach dem Bundesliga-Abstieg der Rieder ebenfalls ohne Vertrag dasteht. Beides Namen, die aktuell gehandelt werden.

Zudem könnte es zu einer Rückkehr von Philipp Malicsek kommen. Der stand zuletzt bei 2. Liga-Absteiger Steyr unter Vertrag, laborierte aber an einem Kreuzbandriss. Malicsek hat ja 27 Spiele Bundesliga-Spiele bei der Admira bestritten, ehe es ihn 2016 zu Rapid zog. Einer würde sich wohl ebenso freuen: Bruder Lukas ist ja derzeit bei der Admira.