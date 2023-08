Ein Start mit vielen Versprechungen

Der dritte Treffer wollte dem SV Horn einfach nicht gelingen. Weder Neuzugang Florian Fischerauer, der aus spitzem Winkel das leere Tor nicht traf, noch Haris Ismailcebioglu oder Marco Hausjell, der besonders in der zweiten Hälfte in der Offensive zum Anführer wurde. So machte die Verteidigung dann eine Viertelstunde vor Schluss Begleitschutz für Winfred Amoah und Kevin Friesenbichler schoss den DSV Leoben zum Sieg.

Nach zweimaliger Führung verlor Horn letztlich doch den Saisonauftakt beim Aufsteiger und Ex-Meistertrainer Carsten Jancker. „Extrem bitter“, seufzte Trainer Philipp Riederer nach dem Schlusspfiff. Die Waldviertler waren nach einer ziemlich ausgeglichenen ersten Hälfte, in der sie zweimal in Führung gegangen waren, nach dem Seitenwechsel am Drücker, gaben aber die Partie dennoch aus der Hand. Riederer: „Jeden hätte wahrscheinlich mehr gefreut, wenn wir schlecht gespielt hätten, aber gewonnen. Langfristig ist aber die grundsätzliche Leistung wesentlich wichtiger - und die war in Ordnung.“

Warum es nicht für Punkte gereicht hat, hat mehrere Gründe: Einerseits die Chancenauswertung, andererseits aber auch billige Gegentreffer. Schon der Elfmeter zum 1:1 in der 19. Minute war ein unnötiges Elferfoul von Emilian Metu an der Strafraumgrenze. Beim 2:2 nach der Pause jedoch ließ sich die komplette Hintermannschaft von einem hohen Ball überraschen, den Amoah völlig freistehend ins Tor köpfeln konnte. Und dann das eingangs geschilderte 2:3, als niemand die Gegner attackierte.

„Tore passieren immer aus einer Fehlerkette heraus“, sagt Riederer, will die Defensive aber nicht zum alleinigen Knackpunkt machen. „Dass bei uns nach diesem großen Umbruch mit vielen Spielern, die erst kurz in der Vorbereitung sind, noch nicht alle Abläufe passen, ist klar. Das wird mit der Zeit besser werden. Wichtig ist, dass wir in Schlagdistanz waren. Leoben hat eine starke Mannschaft. Dass wir zuviele Möglichkeiten vergeben haben und gleichzeitig zuviel zugelassen haben, ist aber so. Daran werden wir arbeiten.“

„Wenn man auswärts zwei Tore schießt, muss das für einen Punktegewinn reichen“, betont Geschäftsführer Andreas Zinkel. „Die Mannschaftsleistung war in Ordnung, leider haben wir zu viel für den Gegner zugelassen. Da gilt es jetzt anzusetzen, an der defensiven Stabilität.“

Die ersten Ergebnisse wollen die Horner schon am Freitag zeigen. Da steigt gegen den FC Liefering der Heimauftakt. „Wir haben in jedem Spiel unsere Chance auf einen Punktegewinn“, will Zinkel die ersten Punkte holen. „Wir müssen unser Defensivverhalten als Mannschaft optimieren!“ Der Salzburg-Ableger hat eine ähnliche Altersstruktur wie Horn, ebenfalls einen größeren Umbruch (inklusive Trainerwechsel) hinter sich und auch die erste Partie gegen Dornbirn verloren. „Es ist sicher kein Nachteil, dass wir jetzt schon gegen Liefering spielen, die werden noch besser werden“, hofft Trainer Riederer auch auf Vorteile. „Unsere Mannschaft ist da und dort doch etwas routinierter. Davon können wir vielleicht profitieren - etwa bei Zweikämpfen.“

Der Blick in die Statistik spricht eine klare Sprache: In der Vorsaison gab es jeweils 3:1-Siege für die Heimteams, ansonsten hatte Horn in den 23 Spielen seit dem ersten Zweitliga-Aufstieg 2013 gegen den Salzburg-Ableger aber stets wenig zu holen. Nur ein weiterer Sieg (aus 2014) steht zubuche, dazu drei Unentschieden.