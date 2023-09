Enengel übernimmt Traineramt beim SKU Amstetten

29 Jahre jung aber schon einige Jahre als Trainer aktiv. Der in Zeillern wohnhafte Patrick Enengel soll den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Der Jungtrainer war neben seinen Jahren beim LASK (U15, U16 und U18-Akademie der Oberösterreicher) Trainer bei Gebietsligist Oed/Zeillern. In der letzten Saison war er als Cheftrainer der LASK Amateure aktif und holten in der Regionalliga Mitte den zweiten Platz hinter dem DSV Leoben (Drei Punkte Abstand). „Wir sind sehr froh, dass wir mit Patrick Enengel einen jungen und zielstrebigen Trainer aus unserer Region verpflichten konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist und wünschen Patrick alles Gute“, wird der Vorstand auf der Vereinshomepage zitiert.

Rückkehr in die Heimat

Auch der Neo-Trainer freut sich über die herausforderende Aufgabe. „Zuerst möchte ich mich beim LASK bedanken. Einerseits für das Ermöglichen dieses Karriereschrittes und andererseits für die vielen Erfahrungen, die ich die letzten 6,5 Jahren in Linz sammeln durfte. Nun freue ich mich unheimlich auf die Rückkehr in meine Heimat und brenne auf die neue Aufgabe beim SKU. Nach hervorragenden Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins bin ich überzeugt, dass wir zeitnah den Turnaround schaffen und hoffentlich bald gemeinsame Erfolge feiern können“, erklärt Patrick Enengel.