Gashi wird ein Admiraner

Der FC Flyeralarm Admira macht den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt. Die NÖN kolportierte schon vor einer Woche mit diesem Neuzugang. Die Niederösterreicher verpflichten Albin Gashi. Der 26-jährige Offensivspieler, der zuletzt bei Liga-Konkurrent SV Horn tätig war, kommt ablösefrei und erhält einen Zweijahres-Vertrag. „Albin hat in den letzten zwei Spielzeiten eine unheimliche persönliche Entwicklung genommen. Er hat auf dem Platz noch einmal mehr Präsenz ausstrahlen können. Das zeigen seine gesteigerten Assists- und Torbeteiligungen. Der Erfolg von Horn trägt auch seine Handschrift. Albin ist ein Spieler, der uns auf beiden Außenbahn-Positionen weiterhelfen und uns gefährlicher machen kann“, beschreibt die sportliche Führung den zukünftigen Admiraner.

Gashi startete seine fußballerische Laufbahn in seinem Heimatort Hollabrunn, ehe er 2009 in die Jugendabteilung des SK Rapid Wien wechselte. In Hütteldorf durchlief der Flügelspieler sämtliche Nachwuchsmannschaften, ein Einsatz bei den Profis blieb ihm jedoch verwehrt. Nach Leihen beim FAC, FC Den Bosch und SV Horn wechselte der ehemalige ÖFB-Nachwuchsspieler 2019 fix zum FAC. Nach einem eineinhalb-jährigen Gastspiel in Albanien bei FC Kukesi folgte das Engagement bei SV Horn. Albin Gashi startet mit seinen Teamkollegen am Mittwoch, 21. Juni, 14:30 Uhr, die Vorbereitung auf die neue Saison.