Horn startet demütig und mutig gegen Aufsteiger und Ex-Meistertrainer

Nach dem Cup ist vor der Liga. Recht viel Zeit, das Erstrunden-Aus im ÖFB-Cup zu verdauen, bleibt dem SV Horn nicht. Schon am Freitag erfolgt der Startschuss für die neue Saison in der Zweiten Liga. Eine Saison, in der sich die Waldviertler an der historischen Vorsaison mit Herbstmeistertitel und Endrang vier messen lassen werden müssen. Eine Saison, in der aufgrund der finanziell bedingten großen Umstrukturierungen im Kader, aber wohl wieder der Abstiegskampf auf der Tagesordnung stehen wird.

„Das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir nehmen alles sehr gerne, was besser ist“, verdeutlicht auch Geschäftsführer Andreas Zinkel. Von der Erfolgsmannschaft der Vorsaison sind nur wenige Spieler geblieben, zuletzt einigte man sich auch mit Maximilian Pronichev auf eine Vertragsauflösung. In die neue Saison geht der SV Horn mit einer sehr jungen Truppe, die großteils auch kaum Zweitliga-Erfahrung vorweisen kann. Das Durchnittsalter beim Cup-Match in Leobendorf lag unter 21 Jahren.

Weitere Transfers noch möglich

„Wir werden sehr viel Zeit und Geduld brauchen“, meint Zinkel. „Wir waren aufgrund der finanziellen Situation gezwungen, den Kader umzubauen und sehr viele junge Spieler zu holen. Das ist auf den ersten Blick bitter, auf der anderen Seite macht es unglaublich Spaß, den jungen Spielern bei ihrer Entwicklung zuzusehen. Mich freut es, dass wir durchwegs sehr willige Spieler für uns gewinnen konnten.“

Zuletzt dockte am Montag ein erfahrener Spieler bei den Waldviertlern an. Florian Fischerauer, 24-jähriger Mittelfeldspieler von den Young Violets, kommt mit reichlich Zweitliga-Partien in den Beinen - und auch zwei Bundesliga-Kurzeinsätzen. Gut möglich, dass sich noch weitere Spieler den Hornern anschließen. „Wir geben uns noch Zeit, den einen oder anderen weiteren Spieler an Bord zu nehmen“, so Zinkel.

„Nur wenige Spieler sind seit Tag eins dabei“

Für Trainer Philipp Riederer blieb die Aufgabe, in der kurzen Vorbereitung eine neue Mannschaft zu formen. „Eine schwierige Aufgabe. Der ohnehin schon kleine Stamm, mit dem wir in die Vorbereitung gegangen sind, ist dann ja noch kleiner geworden. Nur wenige Spieler sind seit Tag eins dabei, die restlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach und nach eingestiegen“, schildert Riederer. „Das wird noch etwas dauern, bis alle Abläufe sitzen. Aber ich denke, dass wir uns dennoch gut vorbereitet haben.“

Es werde weniger ein Anknüpfen an die vorige Saison, sondern mehr ein Neustart mit vielen neuen Spielern, vielen jungen Spielern. Alexander Joppich (28), Niklas Hoffmann (26), der neue Kapitän Benjamin Mulahalilovic, Neuzugang Fischerauer und Marco Hausjell (alle 24) sind die Routiniers der Mannschaft. Der übrige Kader hat ein Durchschnittsalter von 19,5 Jahren. „Dadurch sind auch viele Prozesse ins Rollen gekommen. Wer ist Führungsspieler, wer geht voran? Das muss sich alles neu etablieren“, sagt Riederer, der auch sein Training etwas adaptieren musste, jetzt mehr auf Video-Einheiten setzt. „Bei jungen Spielern ist es viel wichtiger, die Weiterentwicklung zu forcieren. Das ist bei Routiniers weniger Thema.“

Wiedersehen mit Carsten Jancker

Wie gut das alles gefruchtet hat, wird sich in der ersten Runde zeigen. Die bringt gleich ein brisantes Duell. Einerseits geht es gegen Aufsteiger DSV Leoben, der mit einer gut verstärkten Truppe auf die Waldviertler wartet. Die Horner schieben deshalb die Favoritenrolle auch weit von sich. „Wenn man sich den Kader ansieht, dann haben die richtig Qualität“, sagt Zinkel, betont aber: „Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und das Konzept des Trainers umsetzen können, haben wir in jedem Spiel unsere Chancen.“ Riederer verweist auf die zweite Hälfte der Cup-Partie in Leobendorf: „Wenn wir so auftreten, abwartender spielen, auch den Gegner einmal zum Spielen einladen, dann können wir auch in Leoben punkten. Es wird aber sicher ein schwieriger Start. Leoben hat eine gute Mannschaft, ist in der Aufstiegseuphorie.“

Brisanz bietet das Spiel auf dem Monte Schlacko auch, weil Carsten Jancker bei den Steirern auf der Trainerbank sitzt. Der Deutsche feierte mit Leoben in der Regionalliga Mitte seinen zweiten Meistertitel als Trainer. Den ersten holte er in der Saison 2017/18 in der Regionalliga Ost mit dem SV Horn, den er damals bei seiner ersten Cheftrainer-Station zurück in die 2. Liga führte. Seitdem halten sich die Horner in der zweithöchsten Spielklasse. Die jetzt anstehende sechste Saison könnte diesbezüglich zur Nagelprobe werden.