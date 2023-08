Jakob Knollmüller und „sein“ Dorf im Profi-Fußball

Ein Blick auf die Torschützenliste in Liga zwei: Nur ein Spieler traf in der ersten Runde doppelt: Jakob Knollmüller und das nur zwei Tage nach seinem 20. Geburtstag. „Mörderisch, vor allem weil ich zuletzt an der Leiste angeschlagen war. Das schönste Geschenk habe ich mir selbst gemacht, hat der Papa gesagt“, schmunzelt der Stürmer nach seinem ersten Doppelpack im Profi-Fußball.

Schon in der Vorsaison machte der Badener auf sich aufmerksam. In den letzten vier Ligaspielen schrieb er jeweils einen Scorerpunkt an (drei Tore, ein Assist). Knollmüller scheint im Erwachsenenfußball angekommen: „Ich fühle mich einfach extrem wohl in Lafnitz.“ Knollmüller, der letzte Saison von Hartberg an den Zweitligisten verliehen war, hat in der Oststeiermark eine zweite Heimat gefunden. „Ich habe hier letztes Jahr die Schule fertig gemacht, habe viele Leute in meinem Alter kennengelernt. Dann bist du bei denen zu Hause. Mich kennen hier auch viele Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben“, lebt Knollmüller unter der Woche quasi um die Ecke. „Es ist eine Art Internat, wo im 1. und 2. Stock die Akademiespieler wohnen und im 3. die Profispieler“, schildert der Angreifer, der das Dorfclub-Ambiente schätzt.

Während Zeit in Deutschland erwachsen geworden

Knollmüller lernte auch die andere Fußballwelt kennen, wechselte 2021 von der AKA St. Pölten nach Hoffenheim. Das Jahr in Deutschland war schwer, geprägt von zwei Verletzungen: „Ich habe mir schon gedacht, warum passiert das mir? Ich habe viel nachgedacht und reflektiert. Ich habe extrem viele Erfahrungen gemacht, vor allem abseits des Platzes. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn du nur Pech hast. Das hat mich eigentlich nur stärker gemacht. Ich bereue nichts, würde alles wieder so machen.“

Kleineren Rückschläge, wie zuletzt eben die Leistenverletzung, können Knollmüller mittlerweile nichts mehr anhaben: „Mein Spielstil ist intensiv. Deswegen gibt es solche kleineren Probleme. Aber gemeinsam mit Wolfi (Anm.: Lafnitz-Physio Wolfgang Schriebl) haben wir das im Griff“, meint Knollmüller, dessen nächstes Ziel es ist, sich in der Startelf zu etablieren. Gegen Kapfenberg kam der Doppeltorschütze erst nach 58 Minuten ins Spiel: „Wenn ich fit bleibe, komme ich auf meine Spielzeit. Da mache ich mir keine Sorgen.“