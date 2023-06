Klares Ziel des SKN St. Pölten: Meister!

Die Zeit der verbalen Zurückhalten ist in St. Pölten vorbei. Am Donnerstag traten der neue Sportdirektor Tino Wawra und der Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff mit einer klaren Botschaft an die Öffentlichkeit: Der SKN soll in der nächsten Saison Meister werden und aufsteigen. „Alles andere wäre nach Platz drei in der letzten Saison auch nicht darstellbar“, macht Schlaudraff deutlich.

Foto: Wolfgang Wallner

Titel als logisches Ziel für Schlaudraff

Wie das gelingen soll, skizziert Schlaudraff ebenso detailliert: „Wir hatten in der letzten Saison eine sehr junge Mannschaft, für den Titelkampf letztlich wahrscheinlich zu jung. Jetzt wollen wir Routine und dadurch eine gewisse Planbarkeit dazuholen.“

Wawra will mit SKN durchstarten

Federführend ist für die Transfers ab sofort der neue Sportdirektor Tino Wawra zuständig. Der Oberösterreicher stand bis vor wenigen Tagen bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Sein Wechsel an die Traisen - der bereits vor Monaten publik wurde - überraschte viele. Warum wechselt der Sportdirektor von einem Verein, der sportlich erfolgreich ist und aktuell gerade in ein neues Stadion umzieht, nach St. Pölten? „Ich kannte in Linz alles und jeden. Das hat sich ein wenig abgenutzt. Mit Jan war bereits nach unseren ersten Gesprächen klar, dass die Chemie passt und dass dieses Projekt hier spannend ist“, weist Wawra darauf hin, dass es beim SKN künftig seiner Meinung nach bessere Perspektiven gebe, als in Linz. Auch, weil der SKN mit den VfL Wolfsburg einen starken Kooperationspartner zur Seite hat.

Dombaxi als vierter Neuzugang

Wawra soll sich künftig eher dem österreichischen Markt widmen, Schlaudraff sein Netzwerk in Deutschland einbringen. Das neue SKN-Gespann brachte bislang vier Neuzugänge ins Trockene. Die Mittelfeldspieler Marc Stendera und Andree Neumayer, Stürmer Dario Tadic und Linksverteidiger Gerhard Dombaxi. Zumindest ein weiterer Innenverteidiger soll noch kommen.

Ehemaliges deutsches „Wunderkind“ an der Traisen

International den klingendsten Namen hat sicher Stendera, der auf 78 Partien in der deutschen Bundesliga verweisen kann. Was vom 27-Jährigen zu erwarten ist? „Marc hatte ein bisschen das Problem, dass er schon sehr jung sehr gut war und danach ein bisschen als Super-Talent hochgejubelt wurde. Danach hatte er unfassbares Pech mit zwei Kreuzbandrissen. Wenn er voll fit wird und fit bleibt, wird er uns enorm weiterhelfen“, beschreibt Schlaudraff den ehemaligen deutschen U21-Teamspieler.

Foto: Wolfgang Wallner

Wawra: „Tadic ist für 25 Tore gut“

In Österreich schlug der Transfer von Dario Tadic die höchsten Wellen. „Jeder Aufsteiger hatte einen Stürmer, der den Unterschied ausmachte. Den gab's in St. Pölten in der vorigen Saison nicht. Ich glaube, dass Tadic für 25 Tore gut ist und das sollte dann dieser Stürmer sein“, gibt Wawra Einblick.

SKN holt „hungrigen“ Neumayer

Auch zu Mittelfeldspieler Andree Neumayer hat Wawra eine klare Meinung: „Spieler, die die Liga kennen, sind wichtig. Ihn hatte kein Erstligist auf dem Schirm. Das heißt, wenn er jemals oben spielen will, muss er mit einer Mannschaft dorthin aufsteigen. Bei ihm spüre ich diesen Hunger. Mit solchen Spielern habe ich bislang beste Erfahrungen gemacht.“

Abgänge sollen folgen

Damit ist der Kader derzeit noch ziemlich aufgebläht. Es ist damit zu rechnen, dass einige Spieler den Verein noch verlassen werden, wie Schlaudraff ausführt: „Wir haben mit allen Spielern offene Gespräche geführt und ihnen ihre Situation erklärt. Wir wollen niemanden vom Hof jagen, aber klar ist, dass manche Spieler auf nicht viel Spielzeit kommen würden.“

Bereits weg: Stürmer Luis Hartwig, der nach seiner Leihe zurück zu Bochum wechselte. Bei Karim Conte, der aus disziplinären Gründen suspendiert war, lief der Vertrag aus.

Weitere Kandidaten für Leihen oder Abgänge: Stürmer Yacouba Silue, Linksverteidiger Fadhel Morou, Mittelfeldspieler Nicolas Wisak und die Offensivtalente Marcel Pemmer und Benedict Scharner.

Bemühen um Llanez

Aktuell ist auch noch die Personalie Ulysses Llanez vakant. Der US-Amerikaner war in der abgelaufenen Saison der einzige Leihspieler aus Wolfsburg. Da der 22-Jährige nur noch ein Jahr Vertrag bei den Norddeutschen hat, ist eine Leihe nicht mehr möglich. Die St. Pöltner wollen Llanez aber unbedingt behalten. „Wir suchen gemeinsam mit Wolfsburg nach einer Lösung“, gibt Schlaudraff Auskunft.

Foto: Wolfgang Wallner

Keine Leihspieler aus Wolfsburg zu erwarten

Apropos Wolfsburg: Leihspieler vom deutschen Bundesligisten sind für das Unternehmen Aufstieg nicht zu erwarten. „Weil Spieler aus dem Wolfsburger Kader eher nicht in die 2. Liga nach Österreich kommen und junge Spieler aus der U19 Schwierigkeiten haben, sich in dieser Liga zu etablieren“, glaubt Schlaudraff, dass die Admiral 2. Liga sportlich unterschätzt wird.

Als größte Konkurrenten um den Titel nennt Wawra Bundesliga-Absteiger Ried, die Admira, den GAK und den FAC. „Ich glaube aber schon, dass die Ausgangsposition für den SKN in der nächsten Saison richtig gut ist.“