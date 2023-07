Konkurrenz hängt SKN Favoritenrolle um

Einzig Carsten Jancker ließ sich bei der Bundesliga-Pressekonferenz am Dienstag keinen Meistertipp entlocken. Der Leoben-Coach hält den Blick nur auf seine Mannschaft und will mit dem Aufsteiger in der neuen Liga Fuß fassen. Ansonsten fällt konstant ein Name, wenn es um den Titelfavorit geht: SKN St. Pölten.

St. Pölten in der Rolle des Gejagten

Trainer Stephan Helm nimmt die Rolle an, spricht von einer zweijährigen Aufbauarbeit und gezielten Verstärkungen, die in der anstehenden Saison den Unterschied ausmachen sollen: „Wir haben gezielt Aufbauarbeit geleistet und haben jetzt richtig Qualität dazu bekommen.“

Am ehesten trauen die 14 gegnerischen Trainer - Bregenz-Coach Andreas Heraf fehlte aufgrund eines Sonnenstichs - dem GAK zu, die St. Pöltner zu stoppen.

Admira will sich nach schwieriger Saison konsolidieren

Die restlichen vier niederösterreichischen Klubs setzen sich andere Ziele. Selbst die Admira, die bekannterweise eine lange Tradition in der höchsten Spielklasse vorweisen, formuliert seine Ziele defensiv. Thomas Pratl übernahm in der Südstadt nach einer ziemlich verkorksten Saison das Trainer-Zepter, er hält den Ball betont flach: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun, nach der schwierigen Saison den Reset-Knopf drücken und ans vordere Drittel andocken.“ Auf dem Spielfeld ist Georg Teigl der prominenteste Neuzugang, abseits davon freilich Sportdirektor Peter Stöger. „Ich kannte ihn nich persönlich. Wir sind aber jetzt natürlich in sehr engem Austausch. Unser Umgang ist sehr wertschätzend“, gibt Pratl Einblick.

Amstetten will erneut überraschen

Die SKU Amstetten war in der abgelaufenen Saison eine der Überraschungsmannschaften der Liga. Ob die Mostviertler daran anschließen können? „Diese Frage bekomme ich jedes Jahr gestellt. Bislang habe ich sie mit „Ja“ beantwortet und damit recht behalten.“ Fakt sei aber auch, dass Amstetten einige Leistungsträger verlor: „Das ist Teil der Vereinsphilosophie und ein gutes Zeichen, dass Spieler über Amstetten den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.“ Die Mannschaft sei jünger, aber dynamischer geworden. Neid mit Blick Richtung St. Pölten, wo Fallmann als Ex-Spieler und Trainer verwurzelt ist, gibt es nicht: „Nein, wir schauen auf uns. St. Pölten hat ganz andere Möglichkeiten.“ Ziel in Amstetten ist ein Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Für Horn geht es um den Klassenerhalt

Ähnlich gut wie Amstetten lieferte in der Vorsaison der SV Horn ab. Daran anzuschließen ist im Waldviertel beinahe unmöglich, wie Trainer Philipp Riederer bestätigt: „Wir konnten kaum Leistungsträger halten, haben einen enormen Umbruch im Kader. Unser Ziel kann nur sein, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Auf Augenhöhe sieht der Horn-Trainer am ehesten Dornbirn, Kapfenberg, Sturm II und Lafnitz.

Carsten Jancker, Christian Wegleitner und Maximilian Senft sind mit ihren Mannschaften neu in der 2. Liga. Foto: Bernhard Schiesser

Neuling Stripfing will in der Liga ankommen

Und dann gibt es aus NÖ-Sicht noch Neuling Stripfing. So richtig einschätzen kann die Konkurrenz die Marchfelder nicht. Der Kader setzt sich aus einem Stamm von circa zehn Spielern der Meistermannschaft und zehn Spielern des neuen Kooperationsvereins Austria zusammen. Christian Wegleitner war in der Vorsaison Co-Trainer bei den Young Violets, übernimmt jetzt als Chef ein völlig neues Projekt: „Es geht darum diese Kooperationsidee gut um zu setzen und in der Liga Fuß zu fassen. Wir wollen einen Schritt nach dem anderen gehen, ansonsten stolpern wir.“