Längere Pause? SV Horn muss sein Spielfeld sanieren

Gerade erst wurde dem SV Horn in einer Umfrage unter den Zweitliga-Coaches wieder einmal der beste Rasen der Liga bescheinigt - eine Auszeichnung, die die Horner seit vielen Jahren abräumen. Aber selbst diese Auszeichnung für die Top-Arbeit von Platzwart Leopold Hurtl und seinem Team half am Freitag nichts. Da kann der Rasen noch so gut sein: Wenn ein verstopftes Drainagesystem das Wasser nicht ablaufen lässt, dann ist ein Spiel unmöglich. Der Heimspielauftakt des SV Horn gegen den FC Liefering fiel deshalb buchstäblich ins Wasser. Schlimmer ist derzeit aber, dass noch gar nicht sicher ist, wann wieder in der Sparkasse-Horn-Arena gespielt werden kann.

Fakt ist, dass das Spielfeld saniert werden muss. Das hat eine Begutachtung mit einer Spezialfirma am Montag ergeben. Das Problem ist ein Algenbefall, der das Drainagensystem verstopft hat. Somit kann das Wasser nicht mehr ablaufen, bleibt auf dem Platz stehen. Bei den anhaltenden Regenfällen der Vorwoche ist das freilich Gift, deshalb konnte auch nicht gespielt werden.

Heimdoppel nächste Woche?

Wann der Platz dann wieder bespielt werden kann, lasse sich derzeit nicht sagen. „Es muss jetzt einmal so auftrocknen, dass wir mit den Reparaturarbeiten beginnen können“, erklärte SV-Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel am immer noch verregneten Montag. Ob der weitere Heimspiel-Betrieb eingeschränkt werden muss, ist offen. Zinkel sagt aber: „Das hoffen wir nicht.“

Läuft alles nach Plan, soll in nicht ganz zwei Wochen wieder die Kugel in der Sparkasse-Horn-Arena rollen: Das Spiel gegen Liefering wurde am Montag für 22. August neu terminisiert, schon am Freitag davor steht das Heimspiel gegen die Vienna an.