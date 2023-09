Leistung gibt Amstettnern Hoffnung

Weiterhin nur ein Zähler auf dem Konto. Die Köpfe der Spieler des SKU Amstetten waren nach der knappen 0:1-Heimniederlage gegen den SKN St. Pölten am Boden.

Noch dazu fiel das Tor auf kuriose Weise. Ex-Amstettner Andree Neumayer dribbelte durch das Mittelfeld. Philipp Offenthaler hätte eingreifen können, doch Schiedsrichter Dominic Schilcher blockte den Mittelfeldspieler und verhinderte damit ein Eingreifen. „Aber das passt einfach in unsere Situation“, ärgerte sich Trainer Jochen Fallmann. Am Ende entlud sich der Frust von Betreuerteam und Spieler am Unparteiischen. Zuerst sah Tormanntrainer Wolfgang Haunschmid die Rote Karte wegen Beleidigung am Schiedsrichter.

Nach Spielende zückte Schilcher auch noch die Rote Karte gegen Kapitän Marco Stark wegen Beleidigung. „Er ist nur an mir vorbeigegangen und hat mir die Rote Karte gezeigt“, war Stark selbst verblüfft.

Somit wird der Innenverteidiger gegen Dornbirn fehlen. Dennoch sieht Jochen Fallmann eine klare Steigerung. „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert nur leider nicht belohnt“, sagt Fallmann.

Dabei standen die letzten Neuzugänge Marco Kadlec und Marco Toro in der Startelf. „Schön langsam haben wir den Anzug gefunden. Wir kommen wieder in die Spur“, gibt sich Fallmann kämpferisch, den die Länderspielpause nun zur rechten Zeit kommt. „Wir brauchen einfach Zeit, um die Abläufe zu bekommen. Hätten wir die Mannschaft schon zum Start der Vorbereitung gehabt, würden wir nun anders dastehen“, erklärt Fallmann. „Richtiger Mann

am richtigen Ort“Wie der Trainer selbst seine Rolle beim SKU Amstetten sieht? „Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Leistung gegen den SKN St. Pölten stimmt mich positiv. Ich werde weiter mit 100 Prozent daran arbeiten, dass wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Ich glaube, ich bin der richtige Mann am richtigen Ort“, zeigt sich Fallmann überzeugt.