Leistung stimmt zuversichtlich, Punkte nicht

Vieles sah schon nach dem ersten Meisterschaftssieg für den SKU Amstetten aus. Doch am Ende ging sich gegen Liefering abermals nur ein Punkt aus. Dabei führte die Enengl-Elf zur Pause bereits mit 2:0, hatte sogar das 3:0 vor Augen. „Die erste Hälfte war eine Top-Leistung. Nach dem Ausschluss von Julian Tomka wurde es aber nicht leichter“, erklärte Trainer Patrick Enengl. Der Innenverteidiger sah in der 72. Minute die Ampelkarte. Mit zehn Mann stemmte sich der SKU gegen Liefering, doch am Ende waren es Adam Daghim und Rocco Zikovic, die den Mostviertlern den schon sicher geglaubten Sieg aus den Händen rissen. „Es ist eine gemischte Gefühlswelt. Ich habe sehr gute Inhalte gesehen. Doch am Ende konnten wir nicht den Sieg einfahren“, ärgerte sich Enengl.

Die Hoffnung gibt der Trainer auch trotz der schlechten Ausgangslage noch nicht auf. „Immerhin haben wir seit der Länderspielpause nicht mehr verloren“, fügte Enengl hinzu. Doch gewonnen eben auch nicht. Drei Unentschieden stehen zu Buche und statt möglichen neun Zählern waren es eben nur drei Punkte. Auch die Kadersituation war schon einmal besser in dieser Saison.

Verletztenliste sorgtfür Stirnrunzeln

Zwar kehrt Nicolas Andermatt nach seiner Sperre wieder zurück, dafür ist nun Julian Tomka gesperrt. Zudem steht hinter dem Einsatz von Dominik Weixelbraun und Daniel Owusu beim nächsten richtungsweisenden Spiel gegen Horn ein Fragezeichen. Sicher nicht mit von der Partie sein werden Philipp Offenthaler, Daniel Rosenbichler und Silvio Apollonio. „Das macht die Aufgabe nicht leichter. Wir hanteln uns nun von Woche zu Woche. Bei den Verletzungen sind wir ebenfalls nicht vom Glück verfolgt“, sagte Enengl. Doch im NÖ-Derby gegen Horn rechnet sich Enengl Chancen aus. „Wir werden die beste Elf aufs Feld stellen. Horn war gegen den FAC sicher nicht die bessere Mannschaft, aber sie haben eben durch einen Freistoßtreffer gewonnen. Dennoch rechne ich mir gute Chancen aus. Vor allem, wenn wir wieder so eine Leistung an den Tag bringen, wie in der ersten Halbzeit gegen Liefering“, gestand Enengl.