Leitners Premiere gegen die Admira

Er war die unumstrittene Nummer eins, Leistungsträger, Kapitän: 226 Pflichtspiele bestritt Andreas Leitner für die Admira, war aus der Südstadt kaum noch wegzudenken: Bis zum Abstieg aus der Bundesliga vor einem Jahr. Leitner ging den Schritt in die Liga zwar nicht mit, war vereinslos, wagte dann ein Engagement bei Petrolul Ploiesti in Rumänien.

Seit einigen Wochen ist Leitner zurück in Österreich und nun doch in der 2. Liga, nicht bei der Admira, sondern bei Ried. Und am Freitag kommt es im Innviertel zum besonderen Duell mit Leitners alter Liebe. „Es ist ein besonderes Spiel, weil es jetzt das erste Duell gegen die Admira ist. Die Vorfreude ist natürlich groß, weil ich viele bekannte Gesichter wiedersehe. Am Ende ist es aber auch nur ein normales Fußballspiel“, fiebert Rieds Schlussmann seiner Premiere gegen die Admira entgegen: „Natürlich habe ich Kontakt mit meinen Ex-Kollegen, das habe ich ja immer. Das ist jetzt vor der Partie nicht anders. Wir sind aber alle Profi genug, um zu wissen, wann der Fokus wirklich nur mehr auf die Partie gehen muss.“

Leitner will nicht viel vergleichen

Während die Admira in der ersten Runde einen späten Sieg feierte, muss sich Ried beim FAC mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Was nichts daran ändert, dass beide Teams noch nicht wissen, wohin die tabellarische Reise in dieser Saison geht. „In den ersten Runden ist es immer schwierig vorherzusagen. Bei unserem Spiel gibt es, glaube ich, keinen Favoriten“, geht Leitner von einer 50:50-Partie gegen die Admira aus.

In Ried hat „Leiti“ jedenfalls wieder Spaß am Fußball gefunden, der ging in Rumänien zuletzt verloren – ausstehende Gehälter, katastrophale Bedingungen im Umfeld. Das gibt es im Innviertel nicht. „Die Mannschaft und der gesamte Verein haben es mir sehr einfach gemacht hier einzugewöhnen. Ich kann nach den paar Wochen wirklich schon sagen, dass ich mich sehr wohlfühle“, so wie es über ein Jahrzehnt in der Südstadt war: „Aber ich möchte nicht zu viel vergleichen, blicke nach vorne, freue mich über die neue Aufgabe in Ried.“