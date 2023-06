Mit der Brust ins Glück

Ein Ballgewinn auf der rechten Seite. Lukas Malicsek tankte sich durch, gab den Ball weiter, lief in den Strafraum durch. Die Flanke von Pipo Schmidt landete auf Malicseks Brust, ging ins Tor — 1:0. Dann kannte der Admira-Jubel keine Grenzen mehr. „Ich habe zuerst gar nicht mitbekommen, dass der Ball im Tor ist. Irgendwer ist dann auf mich raufgesprungen, dann bin ich einfach schon in Richtung der Fans gelaufen“, lachte Malicsek. Mit seinem Tor leitete er nicht nur den 3:0-Sieg der Admira über Steyr, sondern auch den Klassenerhalt ein.

Fürs Toreschießen ist Malicsek normalerweise nicht bekannt. Erst zwei Tore gelangen ihm in seiner Profi-Laufbahn. Sein zweites Tor – eines für die Geschichtsbücher bei der Admira. „In so einem Spiel zu treffen ist umso schöner. Es war einfach die pure Erleichterung. Vom Gefühl her war Steyr besser, aber mit dem 1:0 waren wir uns sicher, dass wir die Partie gewinnen. Mit dem zweiten und dritten Tor war es dann endgültig vorbei“, jubelte Malicsek über den geschafften Klassenerhalt, „das war nicht nur für den ganzen Verein, sondern für uns alle extrem wichtig.“

In der Familie Malicsek dürfte das aber nicht jeder so sehen. Denn Ex-Admiraner und Bruder Philipp ist bei Steyr unter Vertrag, kam aber aufgrund eines Kreuzbandrisses in der bisherigen Saison noch zu keinem Einsatz. So sorgte ausgerechnet der kleine Bruder für den Abstieg der Oberösterreicher.