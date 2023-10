„Müssen alle in eine Richtung rudern“

Der SKU Amstetten liegt mit einem Punkt am Tabellenende. Christoph Brunnauer stand der NÖN Rede und Antwort und wie die Mostviertler dennoch den Klassenerhalt schaffen möchten.

NÖN: Ein Punkt aus zehn Partien brachten den letzten Tabellenrang in der 2. Liga. Im letzten Jahr noch auf Rang fünf, nun die Rote Laterne. Warum dieser Absturz?

Christoph Brunnauer: Da gibt es mehrere Gründe. Zuerst einmal zur letzten Saison. Wir haben mit Sicherheit auch über den Zenit gespielt. Viele Partien hätten auch anders ausgehen können. Das Spielglück von der letzten Saison haben wir anscheinend für die neue Saison komplett verbraucht. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir sechs Runden vor dem Ende bei einer Niederlage mittendrin im Abstiegskampf gewesen wären. So haben wir in den wichtigen Partien die Punkte geholt.

Und die weiteren Gründe?

Brunnauer: Wir haben im Sommer auch vier Stammspieler verloren. Besonders schmerzen die Abgänge von Stefan Feiertag und Sebastian Leimhofer. Bei Feiertag war es nachvollziehbar, da er die Chance auf die erste Bundesliga hatte und wir uns auch als Ausbildungsverein sehen, um jungen Spielern die Plattform zu bieten, um in die höchste österreichische Spielklasse zu kommen. Bei Leimhofer schmerzt es aber schon, da wir lange Zeit versucht haben, ihn zu halten. Außerdem wurde uns von seinem Berater gesagt, dass er in die 1. Bundesliga wechseln könnte. Nun ist er in Kapfenberg. Außerdem schmerzte der Abgang von Lukas Deinhofer.

Der ehemalige Kapitän hatte seinen Rückzug aus dem Profibereich schon länger bekannt gegeben. Warum schmerzt dieser Abgang auch?

Brunnauer: Weil Lukas auf der einen Seite eine starke Saison gespielt hat und zudem als Kapitän auch außerhalb des Platzes seine Rolle ausgezeichnet erfüllte. Wir haben im Moment eine routinierte Mannschaft aber keinen Häuptling, ein Sprachrohr im Team.

Im Sommer wurden dennoch zahlreiche Neuverpflichtungen getätigt. Und dabei auch namhafte Spieler wie Young Violets-Kapitän Niels Hahn oder der damals in Hochform befindliche Burak Yilmaz von Horn. Warum kam man trotzdem nicht in Tritt?Brunnauer: Nicht alle Transfers funktionieren von Beginn weg. Das ist auch bei anderen Mannschaften so. Auch haben wir versucht, den Abgang von Stefan Feiertag auf mehreren Schultern zu verteilen. Das ist eben noch nicht aufgegangen.

Als erste Konsequenz wurde Trainer Jochen Fallmann beurlaubt und auf ihn folgte Patrick Enengl. Der Trainereffekt blieb aber bisher aus. Ist der Schritt nicht nach hinten losgegangen?

Brunnauer: Das ist der Mechanismus im Geschäft. Jochen hat sehr viel für den Verein getan, doch es hat sich ein wenig abgelebt. Daher mussten neue Impulse her. Mit Patrick Enengl haben wir einen jungen, engagierten und leidenschaftlichen Trainer, der das nötige Feuer mitbringt. Es ist egal, wie alt jemand ist, solange er die Leidenschaft und das Feuer mitbringt. Vor der Mannschaft habe ich schon gesagt, dass, wenn jeder diese Leidenschaft wie der neue Trainer mitbringt, wir uns keine Sorgen machen müssten. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, nur die Ergebnisse stimmen eben noch nicht.

Und wie sollen die Ergebnisse geholt werden?

Brunnauer: Wir müssen eben das Spielglück wieder erzwingen. Da hilft auch einmal ein schmutziger Sieg. Gegen den FAC sind wir im Cup durch Leidenschaft weitergekommen. Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt noch immer erreichen können. Als Verein sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot. Da müssen alle in eine Richtung rudern. Dann schaffen wir auch den Klassenerhalt.

Sind im Winter Korrekturen im Kader möglich? Immerhin wurde immer wieder von einem geringeren Budget geredet.

Brunnauer: Dazu brauchen wir jetzt eben die Punkte bis zur Winterpause, damit die Chance auch immer noch lebt. Natürlich mussten wir den Sparstift ansetzen, aber sollte die Möglichkeit auf den Klassenerhalt da sein, dann werden wir sicher Korrekturen vornehmen.

Gibt es schon Gedanken bei einem Worst-Case-Szenario?

Brunnauer: Natürlich muss man immer einen Plan-B in der Tasche haben. Aber wir sind alle fokussiert auf den Klassenerhalt und ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Wir sind im Verein in den letzten Wochen noch näher zusammengewachsen. Das wird auch wichtig sein, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Zudem werde ich dem Trainer auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aus der Gasse werden wir schon herauskommen.