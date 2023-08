Platzprobleme in Horn: Auf der Suche nach den Algen

Nach dem trotz Niederlage positiven Auftakt in Leoben war für den Heimauftakt des SV Horn gegen den FC Liefering alles angerichtet. Doch daraus wurde nichts: Die Regenfälle in Horn in Verbindung mit einer verstopften Drainage machten das Spiel am Freitag unmöglich.

Ein Algenbefall im Drainage-System habe dieses verstopft, berichtet der SV Horn, das Wasser konnte nicht ablaufen. Besonders schlimm betroffen dürfte der Bereich vis-a-vis der Haupttribüne gewesen sein. Wie man diesem Problem möglichst schnell Herr werden kann, ist noch nicht klar. Die Suche nach Lösungen läuft noch.

Ersatztermin für das Heimspiel gegen Liefering gibt es auch noch keinen.