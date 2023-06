Amstetten Amateure wollen auch in die 2. Landesliga

Im Moment befindet sich die zweite Mannschaft des SKU Amstetten auf dem achten Platz in der Gebietsliga West. Mit der Eingliederung von Horn und Admira in die 2. Landesliga Ost kam noch einmal Betrieb in die Planungen des SKU Amstetten. Denn auch die Mostviertler appellieren auf einen Einstieg in die 2. Landesliga.

„Wir haben bis 31. Mai unsere Amateurmannschaft gemeldet. Da sind wir noch von der Gebietsliga ausgegangen. Aber im Sinne der Gleichbehandlung haben wir nochmals einen Antrag auf Eingliederung in die 2. Landesliga West gestellt“, erklärt Amstettens Sportlicher Leiter Harald Vetter und fügt hinzu: „Sonst wären wir der einzige Zweitligist, dessen zweite Mannschaft nicht in der 2. Landesliga spielt. Es gibt sogar von der Bundesliga die Richtlinie, dass die zweiten Mannschaften der Bundesliga sowie der 2. Liga in die jeweils höchste bzw. zweithöchste Liga des Bundeslandes eingestuft werden sollen.“ Vetter hofft auf eine Entscheidung bis zum Ende der Woche.

Ardagger/Viehdorf stellt auf drei Kampfmannschaften um

Im Fall der SG Ardagger/Viehdorf ist mit dem Aufstieg in die Regionalliga eine zweite Mannschaft im Unterhaus notwendig. Diese gibt es seit Gründung der Spielgemeinschaft bereits als SG Ardagger/Viehdorf II in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Künftig soll es aber nicht mehr zwei Kampfmannschaften und zwei Reserven geben, wie Viehdorfs Sportlicher Leiter Ludwig Resnitschek erklärt: „Wir werden nächste Saison mit drei Kampfmannschaften und einer U23 spielen. Mit der derzeitigen Kadergröße macht es Sinn, mit vier Mannschaften weiterzuspielen, damit jeder junge Spieler seine Einsatzzeit bekommt. Die Klasseneinteilung ist jedoch noch offen.“