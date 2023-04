Rolf Landerl nicht mehr Admira-Trainer

Gestern sagte Sportvorstand Philipp Thonhauser in einer österreichischen Tageszeitung noch, dass er den Trainer stärken möchte. Am heutigen Mittwoch folgte die Kehrtwende. Nach nur acht Pflichtspielen, in denen nur ein Sieg gelang, geht die kurze Ära von Rolf Landerl zu Ende. Landerl beerbte erst im November den Deutschen Roberto Pätzold, mit dem die Panther nach dem Abstieg aus der Bundesliga in die 2. Liga-Saison gestartet waren. Mit Landerl müssen auch seine Vertrauten Rafael Pollack (Assistenztrainer) und Jaroslav Kasprisin (Tormann-Trainer) die Sachen packen. Es übernimmt der bisherige Co-Trainer Tommy Wright. „Die Vereinsführung ist einstimmig zu dem Entschluss gekommen. Wright wird neue Impulse für die verbleibenden Spiele einbringen und die Mannschaft für die kommenden Wochen stark aufstellen“, erklärt Thonhauser.

Gruber unterstützt den neuen Chef

„Tommy Wright kennt die Mannschaft und weiß wie entscheidend die kommenden Spiele für unseren Verein sind. Mit dem langjährigen Akademie-Coach und Ex-Profi Michael Gruber haben wir ein starkes und motiviertes Team“, sagt Christian Tschida, Präsident des FC Flyeralarm Admira. Wright übernimmt die Position interimistisch. Sein Debüt als Admira-Trainer gibt der 27-Jährige am Freitag, wenn die Südstädter um 18.10 Uhr Amstetten zum NÖ-Derby empfangen.