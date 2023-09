Rückkehr nach Amstetten

So schließt sich der Kreis. Sein letztes 2.-Liga-Spiel bestritt Trainer Robert Weinstabl mit Amstetten im heimischen Ertl-Glas-Stadion (0:0 gegen Wacker Innsbruck). Nach viereinhalb Jahren kehrt der 40-Jährige jetzt zurück ins Mostviertel. Dabei als Trainer des SV Lafnitz. „Eine spannende Geschichte. Mein letztes Spiel in Amstetten und mein erstes nach dem Wiener Sportlcub wieder in Amstetten“, sagt Weinstabl, bei dem die letzten Tage intensiv waren.

Emotionaler Abschied

Denn letzten Freitag verabschiedete sich Weinstabl vom Wiener Sportclub und nahm am Montag gleich den Job bei Lafnitz auf. „Und wer mich kennt weiß, dass ich alles ordentlich zu Ende bringen will. Außerdem waren es auch schöne Jahre beim Wiener Sportlcub, wobei ich selbst nicht damit gerechnet habe, dass wir nach gut vier Jahren noch immer in der Regionalliga spielen“, erläutert Weinstabl. Nun sieht er Lafnitz als Aufstieg. Vor allem das professionelle Umfeld machte die Entscheidung leichter. „Von der U15 bis zur Herrenmannschaft wird gleichmäßig gearbeitet. Im Vordergrund steht die Entwicklung junger talentierter Spieler. Natürlich braucht es im Profibereich auch Ergebnisse, aber die sollen nicht auf Kosten der Spielerentwicklung gehen“, beschreibt Weinstabl sein neues Aufgabengebiet.

Eigene Weiterentwicklung

Schon einige Male stand ein mögliches Engagement in der 2. Liga im Raum. Doch für Weinstabl war das Angebot von Lafnitz bis jetzt am Lukrativesten. „Vor allem durch das professionelle Umfeld. Dort kann ich mich auch selbst als Trainer weiterentwickeln“, sagt Weinstabl.

Sehr in Arbeit vertieft

Nun geht es gegen seinen Ex-Klub Amstetten. Wobei zu große Emotionen noch nicht aufkeimen. „Vielleicht kommt dies kurz vor Spielbeginn. Jetzt bin ich aber zu sehr in meine neue Arbeit vertieft, dass ich meine Mannschaft optimal auf Amstetten vorbereite. Wir müssen auf jeden Fall 100 Prozent auf den Platz bringen. Doch ich bin überzeugt, wenn wir unsere Basics abliefern, dass wir gute Chancen haben werden“, erkärte Weinstabl. Und dennoch blickt Weinstabl auch noch auf die erfolgreiche Regionalliga-Zeit in Amstetten zurück: „Es war mit Sicherheit eines der schönsten Jahre. Der Aufstieg in die 2. Liga ist uns damals gelungen.“ Viele Spieler aus seiner Zeit sind aber nicht mehr in Amstetten. Lediglich Marco Stark und Philipp Offenthaler kicken noch beim SKU.