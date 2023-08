Ruhe bewahren als Devise nach Fehlstart

Gleich Bescheiden wie das Wetter gegen Schwarz Weiss Bregenz war die Stimmung beim SKU Amstetten nach der Partie. Die Mostviertler legten nach den 0:3 gegen Titelfavoriten GAK und mit der 1:2-Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Vorarlberg einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison hin. Trainer Jochen Fallmann warnte bereits vor Wochen: „Es ist eine ganz schwierige Aufgabe.“ Und nun stehen die Amstettner ohne Zähler da.

Während es im Cup gegen Krems noch mit einem 3:2-Sieg glücklich ausging, reichte es in der Liga nicht mehr. Der Umbruch im Sommer war groß und die Abläufe der letzten Saisonen sitzen nicht mehr. „Das muss man berücksichtigen. Eventuell werden wir unsere Spielanlage ändern müssen. Wir waren schon verwöhnt, jetzt müssen wir uns einer neuer Situation stellen“, erklärt Trainer Jochen Fallmann.

Wie die neue Spielanlage aussehen soll, wird laut Fallmann unter der Woche mit dem Trainerteam analysiert. „Vielleicht nicht so attraktiv. Aber wir müssen wieder in die Spur kommen“, fügt Fallmann hinzu, ohne aber dabei in Hektik zu verfallen: „Im gesamten Verein müssen wir ruhig bleiben und die zwei Spiele richtig analysieren.“ Viel Handlungsspielraum hatte Trainer Fallmann nicht. Das zeigt der Umstand, dass Dominik Starkl nach seiner Verletzung und zwei Trainingseinheiten in der Startelf stand. Zudem kam Dominik Weixelbraun nach Krankheit erst von der Bank. Trotz der Sparmaßnahmen im Klub soll nun doch noch einmal Bewegung ins Transferkarussell kommen. Zumindest in der Defensive sieht Fallmann Handlungsbedarf und hofft dabei auf eine Vollzugsmeldung. „Wir arbeiten daran, dass wir möglicherweise noch einen Neuzugang begrüßen dürfen“, erklärt Fallmann abschließend.

Mit den bisherigen Leistungen ist ein Turnaround auch beim formstarken Aufsteiger Leoben im Moment nur schwer vorstellbar.