Schottische Südstadt

Es war ein Nebensatz von Admira-Präsident Christian Tschida bei der Vorstellung von Neo-Sportdirektor Peter Stöger, der in Zukunft aber durchaus ein wichtiger Bestandteil der Admira werden könnte. „Wir wollen mit einem Top-Verein, der in der Champions League spielt, eine Partnerschaft etablieren“, kündigte Tschida da an.

Laut NÖN-Infos soll das Celtic Glasgow werden. Der Hauptstadtclub sicherte sich vor etwas mehr als einem Monat vorzeitig den Meistertitel in der schottischen Premiership. Und das zum bereits 53. Mal in der Vereinsgeschichte. Celtic ist Kult. Der Celtic Park, das Stadion der Glasgower, zählt zu den ehrwürdigsten im Fußball. Spannend, wie die Partnerschaft aussehen könnte...