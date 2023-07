SKN holt Ritzmaier

Als Marcel Ritzmaier zum ersten Mal in der NV Arena auflief, waren die Vorzeichen andere. Der damals 21-Jährige gastierte mit dem PSV Eindhoven im Rahmen der Europa-League-Qualifikation an der Traisen. An der Seite von Memphis Depay (aktuell Atletico Madrid) oder Georginio Wijnaldum (aktuell Paris SG) qualifizierte er sich Dank eines 3:2-Sieges für die Gruppenphase.

Neun Jahre später stellen die St. Pöltner den Mittelfeldspieler als Neuzugang vor. Sportdirektor Tino Wawra ist begeistert: „Bei Marcel bekommen wir nochmals richtig Qualität im Offensivbereich dazu, man braucht sich nur seine Vita ansehen. Ich freue mich riesig, dass wir ihn überzeugen konnten, den Weg mit uns zumindest in den nächsten zwei Jahren mitzugehen. In den ersten Gesprächen habe ich sofort gemerkt, dass er sehr gut hierher passt. Sowohl sportlich als auch charakterlich. Auch bei Standards und Abschlüssen aus der Ferne werden wir durch ihn noch besser."

Ritzmaier stieg zuletzt mit Sandhausen ab

Zuletzt kickte Ritzmaier zwei Jahre lang bei Sandhausen in der 2. deutschen Liga, stieg mit seiner Elf zuletzt aber ab. Davor spielte er für Rapid und den WAC in der Bundesliga und für Barnsley in der englischen Championship. Mit seinem Wechsel an die Traisen freundete sich der gebürtige Steirer schnell an: „Ich freue mich wirklich sehr auf diese Aufgabe. Das Gesamtpaket mit Mannschaft, Infrastruktur und dem großen Ziel Bundesliga war für mich am Ende ausschlaggebend für meine Entscheidung.“

Nach Marc Stendera und Andree Neumayer holte der SKN bereits den dritten zentralen Mittelfeldspieler in dieser Übertrittszeit.