SKN-Trainer Stephan Helm: „Waren nicht reif genug“

NÖN: Ist der Aufstiegstraum jetzt ausgeträumt?

Stephan Helm: Nein, aber jetzt wird es natürlich brutal schwer. Das Spiel gegen Kapfenberg zeigt für mich deutlich, dass der Fokus auf uns und nicht darauf gerichtet sein muss, was in der Tabelle noch möglich ist. In dieser Liga kann alles passieren und ich bin auch überzeugt davon, dass es noch die ein- oder andere Überraschung geben wird. Das Hauptthema ist aber, dass wir bessere Leistungen bringen müssen.

Woran lag's bei der 1:2-Niederlage in Kapfenberg?

Helm: Wir haben uns extrem schwer mit der Kapfenberger Spielweise getan. Sie haben von der ersten Minute an unseren Rhythmus gebrochen. Aber ganz klar: Wenn du vorne dabei sein willst, dann musst du da drüberkommen. Wir haben zwei sehr billige Tore hergegeben, wobei der Elfer zum 0:1 für mich nie und nimmer einer war, weil unser Torhüter Franz Stolz davor klar den Ball weggefaustet hat. Und trotzdem war ich sogar ein wenig überrascht, als ich mir am Montag die Partie noch einmal in aller Ruhe und analytisch angesehen habe, dass unsere Leistung nicht so schlecht war, wie auch ich im ersten Eindruck und in der ersten Emotion wahrnahm.

Was war denn gut in Kapfenberg?

Helm: Kapfenberg hatte sieben Aktionen in unserem Strafraum und wir 41. Wir müssen uns halt vorwerfen, dass wir dann zu unsauber und zu unentschlossen waren, um zu Chancen und in weiterer Folge zu Toren zu kommen. Vor allem in den letzten 25 Minuten haben wir sehr wohl Druck auf das Kapfenberger Tor ausgeübt.

Täuscht der Eindruck, dass der SKN physisch und psychisch leer wirkte?

Helm: Physisch ja, psychisch bin ich ein Stück weg dabei. Wir waren da nicht reif genug und sind vielleicht auch mit der Konstellation nicht zurecht gekommen. Eines kann man mit Gewissheit sagen: Von diesem Flow-Zustand, in dem Dinge automatisch passieren, sind wir weit entfernt. Den hatten wir am Ende des Herbstes. Den brauchst du aber, um am Ende Meister zu werden. Und den müssen wir uns wieder erarbeiten.

Dann wohl für die nächste Saison, weil für heuer wird der Zug abgefahren sein...

Helm: Ich verliere noch keinen Gedanken an die nächste Saison. Der Fokus liegt noch auf dieser Saison Wir müssen am Freitag das Spiel beim FAC gewinnen und noch einmal Druck aufbauen. Mehr ist momentan nicht in meinem Kopf. Mit dieser Denkweise bin ich als No-Name Trainer im Profifußball geworden. Es kann alles passieren und was du beeinflussen kannst, das beeinflusse.

Sind euch im Trainerteam in der entscheidenden Meisterschaftsphase Fehler passiert?

Helm: Natürlich kann man darüber diskutieren, ob wir gegen Blau-Weiß Linz nicht um fünf Meter zu passiv waren. Was die Selbstkritik betrifft, spielt sich das aber alles in dem Rahmen ab, wie schon in der gesamten Saison über. Nur eines kannst du mir glauben: Unser absoluter Fokus lag in den vergangenen Wochen immer auf den einzelnen Spielen und nicht in erster Linie auf die Entwicklung für irgendwann später. Und was auch zur Wahrheit gehört: In allen drei Spielen, die wir jetzt nicht gewonnen haben (Anm. Steyr, Linz und Kapfenberg) waren das bis zum Schluss offene Partien. Die Mannschaft ist also nicht zusammengebrochen.

Zwischen Zusammenbrechen und mit letzter Überzeugung ein Ziel verfolgen ist aber ein gehöriger Unterschied ...

Helm: Das stimmt. Die fehlte uns ein wenig. Dieser Flow, von dem wir vorhin gesprochen haben, der war nicht da. Wir müssen hinterfragen, warum das so ist und daraus die Schlüsse ziehen.

Das vom Verein lancierte Zuschauerthema, nach dem 1:1 gegen Steyr - war das am Ende ein Schuss in den Ofen? War das eher störend?

Helm: Es wurde etwas angesprochen, das uns tatsächlich nicht gefallen hat und damit war's dann auch gut. Gegen Linz war die Stimmung ja top und die St. Pöltner sind hinter ihrer Mannschaft gestanden. Mit etwas Abstand sehe ich das so: Es wird seine Gründe haben, warum die Fans so reagiert haben, wie sie eben reagiert haben. Unser Auftrag ist aber, dass wir die Leute abholen, wo sie sind und von uns überzeugen. Mit Leistung und mit Siegen.

Dass sie es kategorisch ausschließen über die laufende Saison hinaus einen Ausblick zu wagen, lässt aber nicht darauf schließen, dass sich das SKN-Trainerteam im Sommer verändert?

Helm: Nein, das mache ich aus den genannten Gründen, nämlich weil wir uns auf die letzten beiden Spiele fokussieren wollen. Für mich ist klar, dass wir (Anm. Trainerteam Helm/Pogatetz) in der nächsten Saison hier Trainer sein werden.