SKN-Verletzungen: Befürchtungen haben sich bewahrheitet

Der Horror-Freitag hat Folgen für den SKN St. Pölten! Die anfänglichen Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Marcel Ritzmaier hat sich im Spiel gegen die Vienna einen vorderen Kreuzbandriss und eine Verletzung des Meniskus zugezogen. Der 30-jährige wurde bereits erfolgreich operiert – wie lange er ausfallen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Saison ist für ihn damit aber leider vorbei.

Wawra: „Unterstützen Marcel beim Comeback“

„Leider hat sich die Vermutung auf einen Kreuzbandriss bei Marcel Ritzmaier einen Tag nach dem Spiel bestätigt“, sagt SKN-Sportdirektor Tino Wawra. „Dank unserer top aufgestellten medizinischen Betreuung konnte er aber noch am Sonntag operiert werden und ist schon in der Reha. Natürlich ist es für uns bitter - aber noch mehr für den Spieler. Marcel gibt sich aber schon wieder kämpferisch, hat es im Kopf gut verdaut und arbeitet schon an seinem Comeback. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen."

Drei Wochen Pause für Neumayer

Auch Andree Neumayer musste am Freitag verletzt vom Feld. Auch hier sind nun alle Untersuchungen abgeschlossen. Neumayer hat sich demnach einen leichten Einriss des Syndesmosebandes im rechten Fuß zugezogen. Er wird zumindest für drei Wochen pausieren müssen.

