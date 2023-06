SKU noch weiter auf Suche nach Verstärkungen

Beim Trainingsauftakt waren 18 Feldspieler und zwei Torhüter mit von der Partie. Neben den bisher vier fixierten Neuzugängen Niels Hahn, Jan-Sebastian Koppensteiner, Burak Yilmaz und Tobias Pellegrini waren auch die Amateurkicker Lukas Haberhauer, Timo Weinberger und der albanische U18-Teamspieler Arian Ramadani mit dabei.

„Alle drei werden in der Vorbereitung mit der Kampfmannschaft mittrainieren, aber noch zum Großteil in der zweiten Mannschaft spielen“, erklärte Trainer Jochen Fallmann. Neuzugang Tobias Pellegrini machte nur die ersten Minuten gemeinsam mit der Mannschaft mit. Danach stand Individualtraining mit Patrick Schagerl an. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, versicherte Fallmann. Der Angreifer zog sich gegen Ende der Frühjahrssaison einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. „Aber nach der nächsten Woche sollte er wieder voll im Mannschaftstraining stehen“, sagt Fallmann.

Dass noch nicht der gesamte Kader für die neue Saison zum Trainingsstart anwesend war, zeigte auch der Umstand, dass Dominik Weixelbraun, Sebastian Leimhofer sowie Elias Scherf fehlten. Der Keeper wird aber weiterhin beim SKU auflaufen. Der Leihvertrag mit Hartberg wird um ein weiteres Jahr verlängert. Zumindest drei Verstärkungen sollen zudem noch kommen. Wobei vor allem im zentralen Mittelfeld Handlungsbedarf besteht. „Da wollen wir auf jeden Fall noch zuschlagen. Eventuell noch einen weiteren Innenverteidiger, um breiter aufgestellt zu sein“, sagt Fallmann. Auch im Sturm soll nach dem Abgang von Stefan Feiertag zu Aufsteiger Blau Weiß Linz ein Neuzugang folgen.

„Man wird sehen, welche Optionen bestehen. Möglicherweise besteht die Möglichkeit über Kooperationsspieler. Das müssen wir uns noch genauer ansehen“, gibt sich Fallmann über mögliche Personalien bedeckt.