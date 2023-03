Stattersdorfer Spielfeld ist ein Sanierungsfall

Wenn einmal der Wurm drin ist, wird‘s schwierig. Die Traisenbau-Arena in St. Pölten-Stattersdorf hat unliebsame „Untermieter“ – und die zwingen die SKN-Landesliga-Kicker zur Wanderschaft.

„Um das Spielfeld oberflächlich wieder herzurichten, müsste man vielleicht 30 oder 40.000 Euro in die Hand nehmen. Und dann haben wir das gleiche Problem in einem halben Jahr wieder“, sagt Matthias Gebauer, Geschäftsführer Wirtschaft beim SKN St. Pölten. Keine prickelnden Aussichten – weshalb Gebauer für eine nachhaltige Lösung plädiert. „Besser g‘scheit als nur halbherzig!“ Dafür wäre aber wohl neuerlich ein sechsstelliger Betrag in die erst vor knapp zwei Jahre adaptierte Anlage zu investieren.

Die Angst vor der Stolperfalle

Drainage und Unterbau stellten sich als nicht ausreichend strapazierfähig heraus, der Wurmbefall lässt Erwachsenenfußball in Stattersdorf aktuell nicht zu. „Das wäre gegenüber den Juniors nicht zu vertreten“, betont Gebauer. Durch die „Unterminierung“ können sich Hohlräume bilden, die bei intensiver Beanspruchung durch Erwachsene zur Stolperfalle werden könnten.

Für vorerst zwei Partien hat man in Ober-Grafendorf ein Ausweichquartier gefunden. Weitere Gespräche laufen – und Kostenschätzungen, wie teuer eine Sanierung des Spielfelds wirklich kommen würde.

Auf Wanderschaft

Zum Landesligastart vor zwei Wochen mussten die SKN Juniors gar nach Atzenbrugg ausweichen. „Wir haben bis zuletzt alles versucht, ein letztes Training abgewartet, um zu entscheiden“, schildert Gebauer. „Es ist ja nicht so, dass wir den Platz haben verkommen lassen. Wir haben einen sehr engagierten Platzwart, der sein Möglichstes tut.“ Und für die jüngsten SKN-Kicker sei Stattersdorf ja nach wie vor geeignet. Bei der ursprünglichen Sanierung 2021 habe man „den Bedarf vermutlich unterschätzt und im Nachhinein gesehen nur an der Oberfläche gekratzt“, gibt der Geschäftsführer Wirtschaft zu bedenken. Ein Lapsus, den die Wölfe jetzt ausbaden müssen.