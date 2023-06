Tommy und seine Klassenerhalts-Helden

Das Epizentrum der Freude — es lag am Sonntag in der Südstadt. Mit einem 3:0-Sieg über Steyr fixierte die Admira am letzten Spieltag im direkten Duell den Klassenerhalt. Über 5.200 Zuschauer ließen sich das Duell nicht entgehen, peitschten die Panther nach vorne, die Fans empfingen den Mannschaftsbus mit Bengalen, schworen die Spieler auf das Endspiel ein — es sollte sich auszahlen.

Wie Wright seine Mannschaft einstellte, erzählte er im Nachgang der NÖN. „Wir haben versucht nicht in die negative Seite zu gehen, was passieren würde, wenn wir absteigen. Sondern gesagt, wenn wir gewinnen und den Klassenerhalt schaffen, dass wir Helden sein können“, impfte Wright so den Spielern eine Portion Mut ein. Ob auch er selbst ein Held ist? Da gab sich Wright fast schüchtern. „Vielleicht“, grinste er, „aber die Spieler stehen am Platz. Ich kann kein Tor schießen, keines verhindern. Ich kann nur alles mitgeben, was ich habe und meine ganze Leidenschaft reinstecken.“ Ansteckende Leidenschaft, die sich definitiv auf die Spieler übertrug. Und so das Überleben des Vereins gesichert hat.

Bei einem Abstieg in die Regionalliga hätte ein Super-GAU gedroht. Nicht nur die Zukunft der Akademie stand auf wackeligen Beinen, sondern auch so mancher Job auf nicht sportlicher Ebene wäre bei einem Abstieg auf dem Spiel gestanden. Ein Szenario, für das die Admira vorbereitet gewesen wäre. „Das habe ich versucht zu verdrängen. Natürlich hatten wir irgendwo einen Plan C in der Schublade. Zum Glück mussten wir den nicht rausholen“, atmete Sportvorstand Philip Thonhauser durch. Der wurde nach dem Spiel auch mit mehreren Bierduschen bedacht. „Es ist ganz schwer in Worte zu fassen, was ich fühle“, fiel von Thonhauser die ganze Last ab, „nach außen hin sind es riesige Emotionen. Nach innen war uns aber klar, dass wir die Partie gewinnen. Mit Tommy sind Mut, Zielstrebigkeit und Klarheit zurückgekommen. Genau das, was uns vorher gefehlt hat.“