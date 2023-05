Toths Albtraum

Lange Jahre war er der Kapitän und das Aushängeschild bei der Admira. Doch selbst nach seinem Abgang bei der Admira bleibt Daniel Toths Schicksal eng mit dem der Südstädter verbunden. Denn wenn die Admira am Sonntag absteigen sollte und damit in die Regionalliga Ost kommt, müsste dort ein weiterer Verein absteigen. Und das wäre Toths Neusiedl. „Ein ganz schlimmer Albtraum, wo du hoffst, dass so etwas nie eintritt“, drückt Toth seiner Admira deswegen umso mehr die Daumen.

Logisch, dass sich Toth das Spiel gegen Steyr vor Ort nicht entgehen lässt. Die Admira kann da auch auf den Neusiedler Support hoffen. „Ich habe gehört, dass sich 100 bis 200 Leute das Spiel im Stadion anschauen und die Admira nach vorne peitschen“, gibt Toth Einblicke.

Dass er mit seinen Neusiedlern überhaupt noch zittern muss, kann Toth nicht nachvollziehen. Denn die letzte Runde ist in der Ostliga bereits gespielt, dennoch heißt es zittern, ob der Klassenerhalt geschafft wird. „Da verstehe ich die Regelung nicht, dass man nicht irgendwie zeitgleich die Meisterschaften abschließt“, zuckt Toth angesichts der Ungewissheit mit den Schultern.

Dass es seine Ex-Kollegen schaffen, davon ist Toth aber überzeugt. „Ich kann am Sonntag dann gleich doppelt feiern“, grinst Toth.