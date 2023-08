Traiskirchner Markus Lackner und SV Ried trennen sich einvernehmlich

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wird sich Markus Lackner (32) aus dem Innviertel verabschieden. Die Sechser-Innenverteidiger-Kombi war schon beim Liga-Autakt gegen den FAC, sowie im Cup gegen Wels nicht mehr im Kader. „Ich möchte mich im Namen des Vereins bei Markus Lackner für seinen Einsatz für die SV Guntamatic Ried bedanken. Auch wenn die letzten Wochen schwierig waren, hat Lacki immer alles für den Verein gegeben. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute“, betont Vorstand Sport Wolfgang Fiala.

Lackner wechselte nach seinem Vertrasende bei der Admira im Sommer 2020 zu den Oberösterreichern und absolvierte in den vergangenen drei Jahren 75 Bundesliga-Partien für die SV. Insgesamt brachte es Lackner in seiner Karriere auf 241 Bundesliga-Spielen für die Admira, Sturm und Ried, beziehungsweise 60 Spiele in Liga zwa für die Vienna und Horn.