Willi will's wissen

Ein Rückschlag? Ja. Aber verloren ist noch lange nichts. Ganz im Gegenteil. Die Admira hat den Klassenerhalt nach der 0:1-Pleite gegen die Vienna weiter selbst in der Hand. „Eines unserer besten Spiele der Saison, das macht es natürlich noch bitterer“, haderte Willi Vorsager, der in Abwesenheit der verletzten Stephan Zwierschitz und Thomas Ebner die Kapitänsschleife trug. Eine Rolle, in der sich Vorsager wohlfühlt. „Ich glaube, die Jungs hören auf mich. Schon während der Saison habe ich eine Führungsrolle übernommen, das gefällt mir ganz gut“, gibt Vorsager Einblicke.

Zwei Spiele hat die Admira noch vor sich. Mit dem Auswärtsspiel bei den Young Violets wartet das Schlusslicht auf die Südstädter. Da gilt: Verlieren verboten. Denn die Jung-Veilchen brauchen fast zwingend einen Sieg. So wird das Duell zum Sechs-Punkte-Spiel.

Im Abstiegskampf ist der Blick auf die Tabelle normalerweise ein häufiger. Nicht aber bei Vorsager. „Manche holen das Handy raus und fangen zu rechnen an. Mir ist das egal. Im Endeffekt müssen wir unsere Spiele einfach gewinnen“, wählt Vorsager einen pragmatischen Zugang, will sich nicht auf Rechenspiele einlassen.

Der 25-Jährige unterstreicht, dass er und seine Mitspieler wissen, um was es geht: „Jeder ist fokussiert. Wir zweifeln nicht daran, wissen, dass wir guten Fußball spielen können.“

Da kommt natürlich auch die Art und Weise, wie Interimstrainer Tommy Wright spielen lassen möchte, der Mannschaft entgegen. „Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Das hat bisher gut funktioniert“, macht Vorsager deutlich, dass die Arbeit von Wright und Co. Früchte trägt.