Zwei Herzen in der Brust

Die Young Violets sind definitiv abgestiegen. Rapid II kann nur noch ein Sieg gegen St. Pölten und ein Wunder im Westen (Leader Bregenz müsste in den letzten beiden Runden die Top-Zwei verspielen) retten. Denn dann würde es zwei Absteiger geben. Wenn es drei Absteiger gibt, würde es die Admira oder Vorwärts Steyr wird treffen. Und da kommt es am Sonntag ausgerechnet zum direkten Duell. Den Südstädtern reicht ein Punkt, um den Klassenerhalt zu fixieren. Die Oberösterreicher müssen gewinnen, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben.

Mittendrin: Der Ebreichsdorfer Nicolas Zdichynec, der seit Sommer von Ried an Steyr verliehen ist. Für den ist das Abstiegsduell umso brisanter, wurde er doch bei der Admira ausgebildet. „Es ist der Verein wo ich groß geworden bin, gute zehn Jahre verbracht habe“, blickt der 21-Jährige auf die Akademie-Jahre, Youth League-Einsätze und einen Bundesliga-Kurzeinsatz zurück. Aber: Es kann nur eins von beiden Teams weiter in der 2. Liga bleiben. Klar, dass Zdichynec mit seinen Steyrern die Liga halten will. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass beide schon den Klassenerhalt fixiert hätten. Aber ich werde alles geben, dass wir mit Steyr oben bleiben“, stellt der Mittelfeldmann klar, „wenn wir so spielen wie zuletzt gegen die Vienna (1:0-Sieg, Anm.), dann gewinnen wir.“