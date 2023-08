Amstettner Fehlstart ist perfekt

Amstetten - Bregenz 1:2. Nach der bitteren 0:3-Auftaktniederlage gegen den GAK war die Unsicherheit bei den Amstettnern auch in den ersten Minuten gegen Schwarz-Weiß-Bregenz anzusehen. Jannik Wanner hatte gleich in der ersten Minute die Führung vor Augen, wurde aber gerade noch im letzten Moment geblockt. Wanner probierte es auch in der 3. Minute mit einem Distanzschuss, der eine Aufwärmübung für Scherf darstellte. Bei einem Drehschuss von Lukas Brückler stand der SKU-Keeper goldrichtig. Die Heimischen kamen in der 12. Minute erstmals gefährlich vor das Tor der Vorarlberger. Bei einem Kopfball der Heimischen reklamierten die SKU-Kicker ein Handspiel vom Bregenz-Verteidiger, dies jedoch keines war.

Spiel besser in Griff, dennoch der Verlusttreffer

Die Amstettner fanden sich mit Fortdauer aber immer besser zurecht. Bei einem Schuss von Dominik Starkl packte Bregenz-Torhüter Franco Flückiger sicher zu. Zuvor vergab auch noch Monsberger per Kopf nach Flanke von Thomas Mayer. Als die Mostviertler die Oberhand in der Partie bekamen, fiel das Tor für Bregenz. Ein Freistoß knapp nach der Mittelauflage landete bei Gabryel Monteiro De Andreade. Dieser tanzte Keeper Scherf aus und schob zum 1:0 für die Gäste ein. Knapp vor dem Seitenwechsel fast das 2:0 für die Bregenzer. Doch der Schuss vom aufgerückten Verteidiger Matheus Guilherme Lins de Almeida wurd gerade noch geblockt. Auf der Gegenseite traf Marcel Monsberger nur das Außennetz.

Blitzstart von Bregenz nach Pause

In der zweiten Hälfte war kaum angepfiffen hatten die kleine aber lautstarke mitgereiste Bregenzer Fangemeinde wieder Grund zum Jubeln. Lukas Brückler setzte sich im Zweikampf gegen Sebastian Dirnberger durch und vollendete überlegt ins lange Eck. In der 59. Minute fast das 3:0. Petar Dodig kam nach einem Freistoß völlig freistehend zum Kopfball, setzte den Ball aber zu zentral, sodass Keeper Scherf mit einem Reflex den höheren Rückstand verhinderte. Nur wenige Augenblicke später war es Lukas Brückler, der einen Kopfball über das Tor setzte.

Gäste mit der Leichtigkeit des Seins

Beflügelt von der 2:0-Führung drückten die Vorarlberger weiter auf den nächsten Treffer. So musste in der 65. Minute Marco Stark auf der Linie retten, nachdem Keeper Scherf nach einem Heber von Florian Prirsch schon geschlagen war. Ein offensives Lebenszeichen der Amstettner gab Niels Hahn eine Viertelstunde vor dem Ende ab. Sein Schuss ging aber kanpp über das Gehäuse der Bregenzer.

Schlussoffensive der Mostviertler

Das Bemühen noch einen Punkt zu holen, war den Heimischen nicht abzustreiten. Doch gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Vorarlberger fanden die Elf von Trainer Jochen Fallmann nur selten die geeigneten Mittel. Zumeist waren es Versuche aus der Distanz, wie in Minute 81, als Weixelbraun sich ein Herz nahm, aber klar verzog. Dann kam Pech auch noch dazu. Denn ein Kracher von Burak Yilmaz knallte als Aluminium. In der Nachspielzeit wurde der eingewechselte Jan-Sebastian Koppensteiner im Bregenzer Strafraum unsanft zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Offenthaler zum 1:2-Anschlusstreffer.

Interview mit Amstetten-Trainer Jochen Fallmann:

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SCHWARZ-WEISS BREGENZ 1:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (36.) Monteiro de Andrade, 0:2 (47.) Brückler, 1:2 (92., Elfmeter) Offenthaler.

Amstetten: Scherf, Offenthaler, Dirnberger, Stark, Kurt; Hahn, Yilmaz, Sulzner (73. Weixelbraun); Mayer (73. Rosenbichler), Monsberger (79. Koppensteiner), Starkl (61. Pellegrini).

Bregenz: Flückiger; Barada, Lins de Almeida, Obermüller; Martinovic, Dodig, Satin, Monteiro de Andrade (86. Kralj), Prirsch (86. Markovec); Brückler (93. Mihajlovic), Wanner (74. Souza Oliveira).

Ertl-Glas Stadion, 750 Zuschauer, Schiedsrichter Daniel Pfister.