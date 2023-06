Horn verteidigt mit zehn Mann Rang vier

Amstetten - Horn 2:2. Das NÖ-Derby war lange Zeit geprägt vom Abtasten beider Teams. Die Heimischen wollten mit einem Erfolg den vierten Platz. Doch die Führung gelang den Gästen aus Horn, die stark ersatzgeschwächt die Reise nach Amstetten antraten. So agierte fast die halbe Amateurmannschaft in der Startelf. Raphael Bauer war nach einem Eckball per Kopf zur Stelle (21.) Im Gegenzug tauchte Dominik Weixelbraun alleine vor dem Tor auf, jagte aber den Ball über das Tor. In der 43. Minute verfehlte ein Schuss von Benjamin Mulahalilovic sein Ziel nur knapp. Mit der fast letzten Aktion der ersten Hälfte kamen die Heimischen doch noch zum Ausgleich.

Elfmeter und Rot gegen Horn

Stürmer Stefan Feiertag wurde im Strafraum unsanft zu Fall gebracht. Schiedsrichter Safak Barmaksiz zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt und zusätzlich Niklas Hoffmann die Rote Karte. Damit waren die Horner für die zweiten 45 Minuten einen Mann weniger. Den fälligen Elfmeter verwertete Amstetten-Torjäger Feiertag souverän zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Amstettner nur langsam den Druck. So hielt Matteo Hotop einen Distanzschuss von Leimhofer fest.

Amstetten dem Siegestreffer näher

Nach einer Stunde war es erneut Sebastian Leimhofer der zunächst an Hotop scheiterte. Auch der Nachschuss von Starkl fand nicht den Weg ins Tor. Danach entwickelte sich eine Abwehrschlacht der Horner. Die Heimischen belagerten dabei den Strafraum. Eine Viertelstunde vor dem Ende war dann auch die Zeit für Kapitän Lukas Deinhofer beim SKU Amstetten zu Ende. Nach 260 Spielen für den SKU kehrt Deinhofer dem Profifußball den Rücken.

Nach 260 Spielen für den SKU Amstetten bestritt der Kapitän sein letztes Spiel für den SKU gegen Horn. Foto: Raimund Bauer

Der eingewechselte Lukas Henikl hatte in der 77. Minute die Führung vor Augen. Sein Schuss streifte knapp an der Stange vorbei. In der 81. Spielminute dann doch noch die Führung für die Mostviertler. Stefan Feiertag kam aus dem Rückraum zum Abschluss und stellte auf 2:1. Für Rang vier fehlte nur noch ein Tor. Doch statt des 3:1 erzielten die Gäste trotz numerischer Unterlegenheit das 2:2. durch Haris Ismailcebioglu. Der ehemalige Kremser Kooperationsspieler traf in seiner zweiten Partie für Horn. Bei einem Vorstoß von Can Kurt ging sein Schuss über das Tor.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SV HORN 2:2 (1:1).

Torfogle: 0:1 (21.) Bauer, 1:1 (44., Elfmeter) Feiertag, 2:1 (81.) Feiertag, 2:2 (83.) Ismailcebioglu.

Rote Karte: Niklas Hoffmann (44., Torchancenverhinderung).

Amstetten: Verwüster; Rosenbichler (60. Kurt), Deinhofer (75. Goldnagl), Dirnberger, Offenthaler, Kapsamer (60. Mayer); Ammerer (46. Leimhofer), Stark, Weixlbraun; Feiertag, Starkl (75. Henikl).

Horn: Hotop; Lipczinski, Sturing, Hoffmann, Tomka, Wallner; Safer (83. Volk), Mulahalilovic (52. Seidl), Bauer, Ismailcebioglu; Stojak (52. Hausjell).

Ertl-Glas- Stadion, 1.220 Zuschauer, SR Safak Barmaksiz.