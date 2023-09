Amstetten wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Amstetten - Lafnitz 1:2. Die Abwärtsspirale dreht sich beim SKU Amstetten weiter. Dabei jubelten die Heimischen nach zwei Minuten über ein Tor. Ein kurz abgespielter Freistoß landete bei Philipp Offenthaler, der den Ball ins Tor beförderte. Jedoch der Schiedsrichterassistent entschied auf Abseits. Danach egalisierten sich beide Teams, doch die nächste Großchance hatten die Mostviertler. Dominik Weixelbraun erorberte den Ball und spielte sofort in die Tiefe zu Marco Siverio Toro. Der Spanier mit der perfekten Körpertäuschung, doch der Abschluss ging knapp am Tor vorbei.

Strittiger Elfmeter zur Lafnitzer Führung

In der 25. Minute Aufschrei auf der Amstettner Betreuerbank. Can Kurt rutschte in einen Zweikampf und der Ball landete am Oberarm des Verteidigers. Wenige Sekunden später pfiff Referee Alain Sadikovski und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwertete Jurica Poldrugac souverän. Auf der Gegenseite tauchte Burak Yilmaz gefährlich vor dem Gehäuse von Andreas Zingl auf. Doch sein Schuss fiel zu zentral aus. Aus einem Konterangriff dann bereits der zweite Treffer für Lafnitz. Jakob Knollmüller enteilte der SKU-Abwehr und seine Hereingabe drückte Jurica Poldrugac in die Maschen.

Zur Aufholjagd geblasen

Trainer Patrick Enengl brachte zur Pause mit Niels Hahn und Dominik Starkl zwei frische Kräfte und die Amstettner begannen druckvoll. So kam Kapitän Marco Stark an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Doch Zingl packte sicher zu. Auf der Gegenseite wurde Poldrugac gerade noch im letzten Moment geblockt. In der 52. Minute hatte Philipp Offenthaler die Chance auf den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß kam Offenthaler aus elf Metern frei zum Schuss, schoss aber den Ball in die Arme von Zingl. Aus einem Konterangriff hauchte Marco Siverio Toro den Amstettnern wieder Leben ein. Der Stürmer enteilte der Lafnitzer Hintermannschaft und überwand Zingl.

Toro-Treffer als Initianlzündung

Und die Amstettner machten weiter Druck auf den Ausgleich. Die Enengl-Elf wirkte wie ausgewechselt. Vor allem der zur Pause eingewechselte Dominik Starkl wirbelte durch die Abwehr der Steirer und sorgte mehrmals für Gefahr. Doch auch die Gäste kamen gefährlich vor das Gehäuse von Scherf. Ein Schuss von Andre Leipold fiel zu zentral aus. Zudem scheiterte Flroian Prohart bei einem Versuch. Im Gegenzug tauchten die Amstettner wieder gefährlich vor dem Tor von Zingl auf. Doch Tobias Pellegrini benötigte zu lange beim Verarbeiten eines Balles und ein Distanzschuss von Toro ging klar über das Gehäuse.

Druck auf den Ausgleich

Ein Geschenk der Lafnitzer Defesnive nahmen die Mostviertler in der 77. Minute nicht an. Dominik Starkl tankte sich auf der Seite durch, nachdem sich Sebastian Feyrer verschätzte. Starkl mit der perfekten Vorarbeit, doch Toro setzte das Spielgerät neben den Kasten. In der Schlussphase scheiterte Pellegrini nochmals an Zingl. Und Pellegrini war es auch, der per Kopfball noch den Ausgleich vor Augen hatte, doch dieser ging in die Arme von Zingl.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SV LICHT-LOIDL LAFNITZ 1:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (26., Elfmeter) Poldrugac, 0:2 (30.) Poldrugac, 1:2 (57.) Toro.

Amstetten: Scherf; Apollonio (85. Monsberger), Dirnberger, Stark (73. Tomka), Kurt; Sulzner (46. Hahn), Offenthaler, Yilmaz, Kadlec (67. Pellegrini), Weixelbraun (46. Starkl), Toro.

Lafnitz: Zingl; Schriebl, Feyrer, Sene, Siegl (81. Mihaljevic); Murataj (81. Radics), Lederer, Prohart; Leipold, Knollmüller (67. Drocic), Poldrugac (58. Burmeister).

Ertl-Glas-Stadion, 450 Zuschauer, SR Alain Sadikovski.