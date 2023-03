Nullnummer: Vorsicht war die oberste Prämisse

Werbung

Amstetten - Rapid Wien II 0:0. Die ersten Minuten der Partie waren vom Abtasten beider Teams geprägt. Bei Amstetten verständlich, musste doch Trainer Jochen Fallmann seine Stammhintermannschaft umbauen. Philipp Offenthaler und Marco Stark fehlten gesperrt. Dafür rückten Stefan Goldnagl und Arne Ammerer in die Startelf. Den ersten Schuss aufs Tor gaben die Gäste ab. Der Abschluss fiel aber zu schwach aus. Nach einem Eckball kam Rapids Innenverteidiger Marko Dijakovic völlig freistehend vor dem Tor zum Abschluss, vergab jedoch.

Grün-Weißen treffen Aluminium

In der 29. Minute die jungen Hütteldorfer dem Führungstreffer nahe. Aaron Sky Schwarz setzte sich durch und scheiterte nur mehr an der Stange. Das schien wie ein Weckruf für die Heimischen gewesen zu sein. Dominik Starkl tankte sich auf der Seite durch und seine Flanke fand den Kopf von Stefan Feiertag. Sein Kopfball war jedoch eine leichte Beute für Laurenz Orgler. Noch vor dem Seitenwechsel versuchte sich Tobias Hedl von der Strafraumgrenze. Doch sein Versuch war eine leichte Fangübung für Verwüster.

Taktische Umstellung bei Amstetten

Die Heimischen reagierten auf das offensive Lüftchen und stellten wieder auf zwei Spitzen um. Damit erhöhten die Mostviertler den Druck, ohne dass zunächst Zählbares heraussprang. Nach gut einer Stunde musste Dennis Verwüster bei Schüssen von Philipp Wydra und Lion Schuster eingreifen. Auf der Gegenseite vergab Stefan Feiertag in aussichtsreicher Position.

Schlagabtausch in der letzten zwanzig Minuten

Mit den Einwechselungen von Thomas Mayer und Junior Diomande verstärkten die Mostviertler die Offensivbemühungen noch einmal. Doch auch die Gäste aus Wien blieben stets gefährlich. So rettete Dennis Verwüster nach einem Eckball in höchster Bedrängnis. Eine Viertelstunde vor dem Ende verflog sich Rapid-Keeper Lorenz Orgler bei einem Mayer-Corner. Niemand vom SKU nutzte aber die Unsicherheit. Sebastian Leimhofer nahm sich in der 83. Minute ein Herz, doch Orgler bändigte die Kugel sicher. In den letzten Minuten belagerten die Wiener noch einmal den Amstettner Strafraum, doch Verwüster hielt den einen Punkt fest.

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SK RAPID WIEN II 0:0 (0:0)

Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Goldnagl, Dirnberger, Kurt; Ammerer, Tschernegg (69. Mayer); Leimhofer, Weixelbraun (69. Diomande), Starkl (85. Rosenbichler); Feiertag.

Rapid Wien II: Orgler; Schuster, Eggenfellner, Dijakovic, Holzhacker; Bosnjak, Bajlicz (75. Oda); Hedl, Wydra (75. Fallmann), Schwarz (75. Zivkovic); Dursun (64. Lang).

Ertl-Glas Stadion, 950 Zuschauer, SR Thomas Fröhlacher