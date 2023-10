Amstetten gab Führung in letzter Sekunde aus der Hand

Amstetten - Ried 2:3. Nach dem fulminanten Auftreten der Rieder gegen Horn wollten die Oberösterreicher auch in Amstetten nachlegen. Für Amstetten, die die bittere Niederlage gegen Sturm Graz noch zu verdauen hatten, begann die Partie auch nicht verheißungsvoll. Nikki Havenaar strahlte mit einem Kopfball erstmals Gefahr der Rieder aus. Doch Kilian Scharner, der den gesperrten Elias Scherf im Tor des SKU vertrat, packte sicher zu. In der 17. Minute fiel der Führungstreffer der Rieder. Eine Flanke kam über Umwege zu Wilfried Eza. Dieser spitzelte den Ball über die Linie unter starker Reklamation der Amstettner die Bank, die Abseits forderten. Doch es blieb beim 1:0 der Oberösterreicher.

Treffer kurz vor der Pause

Schön langsam fanden die Heimischen aber besser in die Partie und klopften zwei Mal gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse an, wobei Ried-Schlussmann Andreas Leitner nicht eingreifen musste. In der 41. Minute war der Torhüter aber chancenlos. Einen weiten Einwurf verlängerte Julian Tomka per Kopf und Marcel Monsberger war ebenfalls mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Damit noch nicht genug. Marco Kadlec mit einem weiten Ball in die Tiefe und Niels Hahn entwischte der Rieder Hintermannschaft und traf per Volleyabnahme zur 2:1-Pausenführung.

Monsberger stets gefährlich

Nach dem Seitenwechsel hätte Marcel Monsberger fast von einem fehlerhaften Rückpass der Gäste proftiert. Doch der Stürmer konnte den Ball nicht mehr kontrollieren. Im Gegenzug schoss der eingewechselte und ehemalige Amstettner Kooperationsspieler auf das Gehäuse des SKU. Scharner hielt den Ball im Nachfassen. In der 60. Minute musste Kapitän Marco Stark verletzt vom Feld. Doch die Heimischen wehrten sich weiter kampfstark gegen die Innviertler.

Freistoß brachte Ausgleich

Der Druck der Wikinger ließ aber nicht nach und in der 77. Minute fiel der Ausgleich. Marco Grosse zirkelte einen Freistoß in den Winkel und erzielte somit den Ausgleich zum 2:2. Marco Sulzner versuchte sich acht Minuten vor dem Ende aus der Distanz. Doch der Schuss war eine leichte Beute für Ried-Keeper Andreas Leitner. Der Rieder Anhang kam in der 88. Minute zum Jubeln. Marco Grosse schloss aus kurzer Distanz zum vermeintlichen 3:2 ab. Doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. In der Nachspielzeit hatten die Heimischen nochmals Glück, als die Rieder im Abschluss scheiterten und auch der folgendene Eckball nichts einbrachte. Doch in der letzten Minute der Nachspielzeit dann doch noch der Siegestreffer für die Rieder. Eine Freistoß von Andreas Leitner verlängerte Havenaar per Kopf und Marco Grosse überluxte die Situation und schob den Ball in die Maschen.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SV RIED 2:3 (2:1).

Torfolge: 0:1 (17.) Eza, 1:1 (41.) Monsberger, 2:1 (48.) Hahn, 2:2 (79.) Grosse, 2:3 (93.) Grosse.

Amstetten: Scharner; Apollonio (53. Weixelbraun), Dirnberger, Tomka, Stark (60. Sulzner), Yilmaz; Hahn, Offenthaler; Starkl (71. Toro), Kadlec (71. Pelligrini); Monsberger.

Ried: Leitner; Wohlmuth (71. Ungar), Havenaar, Steurer, Pomer (13. Rossdorfer); Malic, Seufert, Celic (71. Mayer); Grosse, Eza (55. Beganovic), Marinsek (46. Diomande).

Ertl-Glas-Stadion, 1.000 Zuschauer, Schiedsrichter Arnes Talic.