SKN St. Pölten gewinnt NÖ-Derby gegen SKU Amstetten

Amstetten - SKN 0:1. Die ersten Minuten des NÖ-Derby standen klar im Zeichen des Favoriten aus St. Pölten. So verfehlte Marcel Ritzmaier in der sechsten Minute nur knapp das Amstettner Gehäuse. Auch Bernd Gschweidl tauchte zwei Minuten später gefährlich vor dem Tor von Scherf auf. Den Höhepunkt der Sturmphase der Landeshauptstädter besiegelte Dario Tadic mit einem Aluminiumtreffer.

Kadlec mit erster Gefahr für SKU

Auf der anderen Seite erfolgte die erste gefährliche Aktion nach einem schnellen Einwurf der Heimischen. Burak Yilmaz setzte sich auf der Seite durch und seine Hereingabe landete bei Marco Kadlec. Der Offensivgeist setzte die Kugel aber neben das Tor. Doch den Rest der ersten Hälfte war weiter in der Hand der Landeshauptstädter. Bernd Gschweidl traf in der 36. Minute das Außennetz. Ein Kopfball von Tadic verfehlte sein Ziel abermals knapp. In der 43. Minute musste Elias Scherf bei einem Schuss von Joel Dombaxi sein ganzes Können aufbieten und wehrte zur Ecke ab.

Drangphase der Amstettner nach der Pause

In der Kabine dürfte SKU-Trainer Jochen Fallmann die richtigen Worte gefunden haben, denn die Heimischen starteten mit zwei Topmöglichkeiten. Burak Yilmaz prüfte zunächst SKN-Keeper Franz Stolz. Danach war es Marco Siverio Toro, der gleich zwei Mal an Stolz scheiterte. Wieder allmählich bekam der Tabellenführer wieder die spielerische Oberhand.

Ex-Amstettner mit der St. Pöltner Führung

In der 67. Minute dann die Führung für den SKN St. Pölten. Diese erfolgte ausgerechnet von Andree Neumayer, der bereits beim SKU Amstetten spielte und auch im Sommer fast vor einer Rückkehr zu den Mostviertlern stand. Der zentrale Mittelfeldspieler leitete die Aktion selbst ein und spielte den Bal zu Dombaxi. Seinen Schuss wehrte Scherf nach vorne ab und Neumayer traf zur 1:0-Führung der Gäste. Nach der Führung kontrollierten die St. Pöltner weiter das Geschehen und Dario Tadic setzte einen Kopfball nach einem Eckball über das Tor.

SKN näher dem zweiten Treffer

Auch in der Schlussphase waren die Gäste dem zweiten Treffer näher, als die Heimischen dem Ausgleich. So musste einmal Elias Scherf in höchster Not zum Eckball retten. Die weiten Bälle in die Amstettner Spitze, fingen die St. Pöltner gekonnt ab. Die Vorentscheidung hatte in der vorletzten Minute Marcel Ritzmaier am Fuß. Sein Schuss ging aber klar am Tor vorbei. In der Nachspielzeit sah SKU-Tormanntrainer Wolfgang Haunschmid wegen zu heftiger Kritik noch die Gelb/Rote Karte. Am Spielfeld selbst passierte Nichts mehr.

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - SKN ST. PÖLTEN 0:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (67.) Neumayer.

Gelb/Rote Karte: Wolfgang Haunschmid (92. Kritik/Kritik).

Amstetten: Scherf; Apollonio, Tomka, Stark, Kurt; Offenthaler (76. Sulzner), Hahn (76. Pellegrini); Yilmaz, Kadlec (73. Weixelbraun), Owusu (73. Starkl); Toro. (88. Koppensteiner)

SKN St. Pölten: Strolz; Riegler, Thesker, Carlson; Keiblinger, Stendera (58. Messerer), Neumayer, Dombaxi; Gschweidl (77. Barlov), Tadic (76. Nitta), Ritzmaier.

Ertl-Glas-Stadion, 1.260 Zuschauer, Schiedsrichter Dominic Schilcher.