Der Letzte will den Ersten ärgern

Fünf Spiele und lediglich ein Punkt: Vor dem Derby am Freitagabend (18.10 Uhr) hängen die Amstettner im Keller fest. Selbst mit einem Sieg würden die SKU-Kicker die Abstiegszone nicht verlassen. „Wir wussten schon vor der Saison, dass es schwer werden wird. Aber wir dürfen jetzt einfach nicht in Hektik verfallen und müssen in Ruhe weiterarbeiten“, pocht Trainer Jochen Fallmann darauf, Ruhe zu bewahren.

Die Hoffnung auf eigene Derbygesetze

Dennoch: Die Lage sieht nicht rosig aus im Mostviertel. Gegen die Zweitligaaufsteiger lediglich einen Punkt (Stripfing, 1:1) geholt und jetzt kommt auch noch der SKN St. Pölten. Ausgerechnet Fallmanns Ex-Klub, bei dem der nunmehrige Amstetten-Trainer jahrelang praktisch zum Inventar gehörte. Der Tabellenführer ließ daheim gegen den FAC nichts anbrennen (2:0) und will sich mit Sicherheit keinen Umfaller im Ertl-Glas-Stadion erlauben. „Aber gerade in einem Derby kann alles passieren. Schön langsam haben wir auch die komplette Mannschaft zusammen und jetzt gilt es eben, schnell wieder in die Spur zu finden“, erklärt Fallmann. Dafür wird's nötig sein, den Leader zu ärgern...

Drei Punkte im Beuteschema der Wölfe

Von einer „schwierigen Auswärtspartie“ spricht SKN-Coach Stephan Helm. „Nominell sind die Amstettner eine sehr starke Mannschaft ist, die bisher sicher unter ihren Erwartungen geblieben ist. Nichtsdestotrotz glauben wir an unsere eigenen Stärken und wollen unbedingt einen Sieg mitnehmen.“ Drei Punkte vor der Länderspielpause - das wäre ganz nach dem Geschmack des Trainerteams Pogatetz/Helm. Worauf's ankommen wird? „Dass wir von der ersten Minute an scharf sind und trotzdem über 90 Minuten den Fokus halten - intensiv und mutig Fußball spielen. Das ist der entscheidende Punkt.“

Übrigens: Die jüngsten beiden Aufeinandertreffen der beiden NÖ-Rivalen endeten mit Auswärtssiegen (4:0 für den SKN im Frühjahr, 3:2 für Amstetten im Herbst). Der letzte Heimsieg gelang den Mostviertlern - nämlich ein 2:1 vor eineinhalb Jahren.