Die Rote Laterne bleibt im Mostviertel

Amstetten - Stripfing 1:1. Zwar feuerte Dominik Starkl der ersten Schuss in der Partie für den SKU Amstetten ab, doch danach sah man die Verunsicherung der Fallmann-Elf nach drei Niederlagen zum Auftakt an. Ein Schuss von Kapitän Kürsat Güclü fiel noch zu schwach aus. Die Gäste übernahmen immer mehr das Kommando.

Scherf im Mittelpunkt

Der Aufsteiger kam in der 25. Minute zur nächsten Möglichkeit. Eine Hereingabe von Nikola Gataric fasste Keeper Elias Scherf erst im Nachfassen. Bei einem Schuss von Stefan Rakowitz packte der SKU-Schlussmann eine starke Fußabwehr aus. Kurz vor dem Seitenwechsel klopften die Heimischen aber dennoch an der Führung an. Dominik Weixelbraun enteilte der Stripfinger Hintermannschaft, setzte aber den Ball an die Querlatte.

Neuzugang Tomka mit perfektem Heimeinstand

Am Ende musste es wieder eine Standardsituation richten. Dabei war Neuzugang Julian Tomka nach der Hereingabe von Burak Yilmaz an der richtigen Stelle und erzielte im Nachsetzen das vielumjubelte 1:0. Mit dem Führungstreffer kam auch das Selbstvertrauen wieder zurück. In der 55. Minute eine Flanke von Silvio Apollonio und Dominik Starkl scheiterte alleine an Stripfing-Torhüter Kilian Kretschmer. Doch auch die Gäste tauchten gefährlich vor das Gehäuse der Heimischen auf. Lukas Haubenwallner stand vor Elias Scherf, der im Eins-gegen-Eins-Duell siegreich blieb.

Stripfing klopfte an Ausgleich

Auch bei einem Schuss von Nikola Gataric blieb Scherf der Sieger. Bei der anschließenden Hereingabe verpasste Gataric das Tor. Das Bemühen des Aufsteigers wurde noch belohnt. Zuerst parierte Scherf einen Schuss zur Seite, doch Stefan Rakowitz war zur Stelle und staubte zum Ausgleich ab. Danach musste der erst nach der Halbzeitpause eingewechselte Daniel Owusu wieder vom Feld. Bei einem Sprint griff sich der Offensivspieler an den hinteren Oberschenkel. In der Nachspielzeit vergab Nikola Gataric sogar die Stripfinger Chance auf den Sieg. Er lupfte den Ball in die Hände von Scherf.

Statistik:

SKU Ertl Glas Amstetten - SV Stripfing 1:1 (0:0).

Torfolge: 1:0 (49.) Tomka, 1:1 (80.) Rakowitz.

Amstetten: Scherf, Apollonio (76. Rosenbichler), Tomka, Stark, Kurt; Hahn, Sulzner (46. Dirnberger); Weixelbraun, Yilmaz, Starkl (68, Owusu, 87. Moschinger); Monsberger (68. Koppensteiner).

Stripfing: Kretschmer; Kopp, Lackner (76. Schmelzer), Furtlehner; Rakowitz, Gartner, Steiger (76. Dizdarevic) , Güclü (83. Safin), Papadimitriou;(83. Altersberger), Gataric, Haubenwallner (68. Wels).

Ertl-Glas-Stadion, 800 Zuschauer, SR Alan Kijas.