Dreierpacker Feiertag lässt Graz alt aussehen

Amstetten - Sturm Graz II 5:0. Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Graz. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Mohammed Fuseini alleine vor SKU-Keeper Elias Scherf auftauchte. Der Schlussmann behielt die Oberhand und hatte danach beim Nachschuss von Fuseini noch das Glück des Tüchtigen. Nur eine Minute später sorgte abermals Fuseini für Wirbel in der Amstettner Defensive. Seine Flanke fand den Kopf seines Mitspielers. Der Kopfball landete aber in den Armen von Scherf. Im Gegenstoß gelang Amstetten mit der ersten Möglichkeit die Führung.

SKU effektiver

Einen Querpass vollendete Thomas Mayer zum umjubelten 1:0. Trotz der Führung blieben die Grazer stets gefährlich. Bei einem Freistoß von Antonio Ilic packte Scherf sicher zu . Auch bei einem Schuss von Johann Lieber aus der Distanz war der Amstettner Schlussmann zur Stelle. Nach einer halben Stunde tauchte Stefan Feiertag nach einem Eckball gefährlich vor dem Tor auf. Sein Kopfball ging aber über das Gehäuse. Dennoch gab es noch Grund zum Jubeln bei den Hausherren. Thomas Mayer mit dem idealen Lochpass für Daniel Rosenbichler. Der Außenverteidiger mit der idealen Hereingabe und Stefan Feiertag setzte den Ball in die Maschen.

Grazer spielen auf Anschlusstreffer

Gleich nach dem Seitenwechsel war es Dominik Weixelbraun, der fast die endgültige Entscheidung herstellte. Doch sein Schlenzer in Richtung lange Kreuzecke verfehlte sein Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite zogen die Grazer vermehrt ein Power-Play vor dem Gehäuse von Scherf auf. In der 55. Minute lenkte Milan Toth eine Hereingabe zum Glück für die Amstettner in die Arme des Keepers. In der 65. Minute fiel ein Kopfball von Philipp Offenthaler gefährlich auf das Tor von Maric, der das Spielgerät zur Ecke lenkte.

Dreierpacker Feiertag sorgte für Entscheidung

In der 70. Minute bogen die Heimischen endgültig auf die Siegerstraße ein. Eine Hereingabe auf den zweiten Posten brachte Sebastian Leimhofer wieder zur Mitte, wo Stefan Feiertag per Kopf auf 3:0 erhöhte. Auf der Gegenseite waren die Grazer dem Anschlusstreffer nahe, doch Scherf parierte zwei Mal gekonnt. Goalgetter Feiertag hatte aber seinen Torhunger noch nicht gestillt. Sein Fallrückzieher nach einem Eckball senkte sich ins Tor. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Dominik Starkl in er 88. Minute, der eine Hereingabe vom ebenfalls eingewechselten Sebastian Kapsamer in die Maschen bugsierte.

Jochen Fallmann, Trainer SKU Amstetten: „Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als das Spiel war. Wir waren eben effektiver und damit war der Sieg nicht unverdient. Aber es hätte durchaus in eine andere Richtung gehen können. Der Spielverlauf war für uns. Außerdem haben wir extrem viel Leidenschaft auf den Platz gebracht.“

SKU Ertl Glas Amstetten - SK Sturm Graz II 5:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (5.) Mayer, 2:0 (41.) Feiertag, 3:0 (70.) Feiertag, 4:0 (76.) Feiertag, 5:0 (88.) Starkl

Amstetten: Scherf; Rosenbichler (65. Deinhofer), Dirnberger, Offenthaler, Kurt; Mayer (82. Kapsamer), Ammerer, Stark (77. Starkl), Weixelbraun (65. Diomande); Leimhofer (82. Moschinger), Feiertag.

Sturm Graz II: Maric; Schendl, Schopp (74. Ostermann), Komposch, Stückler; Mustafic (57. Wels), Saurer, Ilic, Lieber (74. Grgic); Toth (80. Kiedl), Fuseini (74. Lee) .

Ertl-Glas Stadion, 910 Zuschauer, SR Daniel Pfister