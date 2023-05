Wieder ein Lehrspiel für den SKU

Im Vorfeld der Partie erhoffte sich SKU-Trainer Jochen Fallmann, dass seine Mannschaft aus der Herbst-Niederlage gelernt hat. Doch anscheinend muss seine Elf nachsitzen. Zu überlegen waren die Wiener und die Heimischen durften sich bei Elias Scherf bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Doch der Reihe nach.

Vienna mit ersten Warnschuss

Gleich nach drei Minuten war es Daniel Luxbacher, der Scherf einmal Warmschoss. Danach kontrollierten die Wiener die Partie ohne jedoch gefährlich zu werden. Im Gegenteil: der durchbrechende Dominik Weixelbraun wurde im Abschluss noch geblockt. Ab der 20. Minute stand dann immer mehr Scherf im Mittelpunkt.

Duell zwischen Scherf und Luxbacher

Der SKU-Schlussmann und Daniel Luxbacher kamen sich mehrere Male in die Quere. Zudem musste der U21-Teamkeeper gegen Marcel Tanzmayr sein ganzes Können aufbringen. Dann wieder Daniel Luxbacher in der 36. Minute. Seinen Seitfallzieher parierte Scherf zur Ecke. Da hatte der Torhüter Glück, denn Cedomir Bumbic zirkelte den Ball an die zweite Stange. In der 39. Minute war der Scherf aber dann chancenlos. Abermals ein Eckball und Kerim Abazovic verlängerte per Kopf in die Maschen.

Grozurek scheitert an Stange

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Charakteristik des Spiels. Das Bemühen war dem SKU nicht abzusprechen. Gefährlicher waren jedoch die Wiener. So hatte Lukas Grozurek das 2:0 vor Augen. Aus einem Konter lief er alleine auf Scherf zu, traf aber nur die Stange. In der 65. die Vorentscheidung. Luca Edelhofer mit einem Energieanfall. Sein Pass zu Lukas Grozurek kam zunächst nicht an, doch über Umwegen landete wieder vor die Füße von Edelhofer. Der Flügelflitzer blieb alleine vor dem Gehäuse ruhig und schlenzte den Ball über Scherf zum 2:0.

Einladung zu weiteren Treffern

Auch in den letzten zwanzig Minuten waren die Gäste dem dritten Treffer näher. So setzte sich Lukas Grozurek gegen drei Gegenspieler durch. Seine Hereingabe zu Itamar Noy war mustergültig, doch der eingewechselte Offensivgeist traf den Ball nicht richtig. In der 76. Minute ließ Noy aber seine Klasse aufblitzen. Zuerst schob er Stark ein „Gurkerl“ und netzte danach zum 3:0 ein. Damit war der Torhunger der Vienna noch nicht gestillt. Nach einem Eckball war Noah Steiner an der zweiten Stange komplett frei und erzielte das 4:0 per Kopf. In der 84. Minute die erste wirkliche Prüfung für Vienna-Keeper Luksa, der einen Schuss von Sebastian Leimhofer in Richtung kures Eck parierte. In der Nachspielzeit scheiterte Feiertag nochmals alleine vor Lukse.

Es war eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage. Uns hat im eigenen Ballbesitz der Mut gefehlt. Das ist mir selbst noch unerklärlich. Nach drei Siegen müssen wir anders auftreten." Jochen Fallmann, Trainer SKU Ertl Glas Amstetten

Statistik

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - FIRST VIENNA FC 1894 0:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (39.) Abazovic, 0:2 (65.) Edelhofer, 0:3 (76.) Noy, 0:4 (80.) Steiner.

Gelbe Karten: Rosenbichler (58., Foul), Offenthaler (69., Foul).

Amstetten: Scherf; Rosenbichler (66. Deinhofer), Offenthaler (82. Goldnagl), Dirnberger (55. Tschernegg), Kurt (66. Kapsamer); Leimhofer, Ammerer, Stark, Weixelbraun (66. Mayer); Starkl, Feiertag.

Vienna: Lukse; Auer, Steiner, Kreuzhuber, Bumbic; Daniel Luxbacher (46. Noy), Abazovic, Bernhard Luxbacher (82. Wunsch); Tanzmayr (77. Sulzner), Grozurek (77. Alar), Edelhofer (71. Seiwald).

Ertl-Glas Stadion Amstetten, 800 Zuschauer, Schiedsrichter Jakob Semler.